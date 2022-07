Aleksiej Wenediktow w wywiadzie dla rosyjskiego "Forbesa" przekazał obawy Gorbaczowa związane z ostatnimi działaniami prezydenta Rosji Władimira Putina - podaje Daily Mail.

91-letni Gorbaczow nie cieszy się dobrym zdrowiem. - Przygląda się, jak jego spuścizna ulega całkowitej destrukcji - stwierdził rosyjski dziennikarz Aleksiej Wenediktow, który jest w kontakcie z politykiem.

Wenediktow: Michaił Gorbaczow jest zdenerwowany

- Reformy Gorbaczowa - polityczne, nie gospodarcze - zostały zniszczone - powiedział Wenediktow w rozmowie z "Forbesem". - Zero, popiół. Gdy Gorbaczow odchodził, w Europie było 4000 żołnierzy NATO. Cztery tysiące. Dzisiaj jest 40 000, a będzie 300 000 - podkreślił.

Choć ostatni przywódca ZSRR nie wypowiadał się otwarcie na temat obecnej sytuacji, Wenediktow powiedział: - Mogę zapewnić, że jest zdenerwowany. Oczywiście rozumie, że [...] to było dzieło jego życia.

"To Gorbaczow zapewnił wolności"

- To Gorbaczow zapewnił wolności. Wszyscy zapomnieli, kto dał wolność Rosyjskiemu Kościołowi Prawosławnemu? Kto to był? Michaił Siergiejewicz Gorbaczow. Wolność prasy, pierwsza ustawa medialna, kto to zapewnił? Michaił Siergiejewicz Gorbaczow. Własność prywatna? Michaił Siergiejewicz Gorbaczow - stwierdził Wenediktow.

Mówiąc te słowa, dziennikarz miał pokazać gest zniszczenia.

- Co zatem Gorbaczow mógłby teraz powiedzieć? - zapytał retorycznie.