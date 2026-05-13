W skrócie Mołdawskie ministerstwo obrony poinformowało o rosyjskim dronie, który przekroczył granicę z Ukrainą i pojawił się nad terytorium kraju.

Władze czasowo zamknęły przestrzeń powietrzną w północnej i centralnej części Mołdawii oraz poprosiły mieszkańców o zgłaszanie incydentów ze zidentyfikowanymi dronami.

Dron typu Shahed przeleciał niemal przez cały kraj, najprawdopodobniej nie został zestrzelony i był widziany po raz ostatni w Giurgiulești.

Do zdarzenia doszło w środę ok. godz. 16 w czasie zmasowanego ataku dronów na Ukrainę. Rosyjski bezzałogowiec przekroczył granicę z Mołdawią w okolicach Mohylowa Podolskiego i skierował się w stronę miejscowości Sauca w rejonie Ocnita.

Po godz. 16.05 maszynę zauważyli mieszkańcy Bielc, w głębi kraju. Według służb następnie skierowała się w stronę graniczącego z Rumunią rejonu Ungheni.

Rosyjski dron nad Mołdawią. Maszyna pojawiała się i znikała z radarów

W związku z niebezpieczeństwem władze Mołdawii zdecydowały się na tymczasowe zamknięcie przestrzeni powietrznej na północy i w centralnej części kraju.

Wkrótce później dron zniknął z radarów, by pojawić się ponownie w pobliżu gminy Mingir i rejonie Colibasi, na południu terytorium państwa. Po raz ostatni widziany był ok. 16:55 w Giurgiulești - miejscowości wysuniętej najbardziej na południe Mołdawii, na trójstyku mołdawsko-rumuńsko-ukraińskim.

Przed godz. 17 władze Mołdawii zdecydowały o ponownym otwarciu przestrzeni powietrznej w zamkniętych wcześniej regionach.

Dron przeleciał niemal przez cały kraj. Nie został zestrzelony

Władze Mołdawii wystosowały apel do mieszkańców, w którym poprosiły ich o "uwzględnienie środków bezpieczeństwa" w związku z potencjalnym zagrożeniem ze strony drona.

Poproszono też, by w przypadku zauważenia bezzałogowca niezwłocznie poinformować o tym służby, dzwoniąc pod numer 112.

Jak podaje agencja Nexta, wspomniany dron to irański Shahed. Z informacji przekazanych przez medium wynika, że najprawdopodobniej nie został ostatecznie zestrzelony przez mołdawskie wojsko.

Przypomnijmy, na zmasowany atak Rosji w Ukrainie zareagowało polskie wojsko. Przez kilka godzin w przestrzeni powietrznej naszego kraju operowały dyżurne myśliwce. Ostatecznie nie odnotowano zagrożenia.

