W skrócie Rosyjski dron zbliżył się do francuskiego lotniskowca Charles de Gaulle, który obecnie znajduje się w Szwecji.

Bezzałogowiec został zauważony przez szwedzkie siły zbrojne, które podjęły działania zakłócające. Nie jest jasne, co stało się z bezzałogowcem.

Obecność lotniskowca w Malmo jest związana z ćwiczeniami wojskowymi NATO.

"Rosyjski dron zbliżył się do francuskiego lotniskowca Charles de Gaulle, który obecnie znajduje się w Szwecji" - poinformowała szwedzka telewizja SVT Nyheter, powołując się na swoje źródła.

Dron wystartować miał z pobliskiego rosyjskiego statku. Jak czytamy, bezzałogowy statek powietrzny został zauważony przez szwedzkie siły zbrojne, które podjęły interwencję - zaczęły zakłócać działania obiektu.

Rosyjski dron nad lotniskowcem Charles de Gaulle. Incydent na Bałtyku

Wtedy też maszyna zniknęła - nie wiadomo, czy rosyjski bezzałogowiec spadł do morza, czy powrócił na miejsce, z którego wystartował.

Incydent określono jako poważny.

Obecnie francuski lotniskowiec cumuje w porcie morskim w Malmo w południowej Szwecji.

Nie jest jasne, kiedy ani gdzie dokładnie doszło do groźnego incydentu, jednak informację o przybyciu francuskiego lotniskowca do Szwecji - po raz pierwszy w historii - podano w nocy ze środy na czwartek.

Wizyta potężnej jednostki na Bałtyku w szwedzkich i europejskich mediach opisywana jest jako swoista demonstracja zachodniego potencjału militarnego i forma odstraszania wobec rosyjskiej agresji i aktów sabotażu.

Pierwsza taka wizyta w historii. Atomowy gigant w Szwecji

Warto nadmienić bowiem, że francuski gigant to największy na świecie lotniskowiec o napędzie atomowym, który nie jest dziełem USA. Na jego pokładzie pracuje kilka tysięcy marynarzy. Na jednostce mierzącej ponad 260 m długości stacjonować może około 30 samolotów bojowych.

W związku z wizytą atomowego giganta w Malmo wprowadzono dodatkowe patrole. Na wypadek awarii napędu atomowego w stan gotowości wprowadzono też służby ochrony radiologicznej, choć ryzyko awarii oceniono jako bardzo niskie.

Obecność lotniskowca w rejonie ma związek z ćwiczeniami, w których wiosną wezmą udział także siły innych państw NATO. Manewry te odbywać mają się na: Morzu Północnym, Morzu Norweskim, Morzu Bałtyckim i Morzu Śródziemnym.

