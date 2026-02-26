Rosyjski dron nad atomowym gigantem. Szwedzkie wojsko w akcji, incydent na Bałtyku

Karolina Głodowska

Karolina Głodowska

Poważny incydent na Bałtyku. Nad francuskim lotniskowcem Charles de Gaulle zjawił się rosyjski dron - donoszą media. Szwedzkie wojsko natychmiast rozpoczęło akcję. Bezzałogowiec zniknął. Nie wiadomo, co się z nim stało. Atomowy gigant obecnie znajduje się w szwedzkim porcie w Malmo.

Duży lotniskowiec płynący po wzburzonym morzu, otoczony przez dwa holowniki. Na jego pokładzie widoczne są samoloty bojowe, a w oddali rozmyte kontury lądu.
Lotniskowiec Charles de Gaulle JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY AFP

W skrócie

  • Rosyjski dron zbliżył się do francuskiego lotniskowca Charles de Gaulle, który obecnie znajduje się w Szwecji.
  • Bezzałogowiec został zauważony przez szwedzkie siły zbrojne, które podjęły działania zakłócające. Nie jest jasne, co stało się z bezzałogowcem.
  • Obecność lotniskowca w Malmo jest związana z ćwiczeniami wojskowymi NATO.
"Rosyjski dron zbliżył się do francuskiego lotniskowca Charles de Gaulle, który obecnie znajduje się w Szwecji" - poinformowała szwedzka telewizja SVT Nyheter, powołując się na swoje źródła.

Dron wystartować miał z pobliskiego rosyjskiego statku. Jak czytamy, bezzałogowy statek powietrzny został zauważony przez szwedzkie siły zbrojne, które podjęły interwencję - zaczęły zakłócać działania obiektu.

Rosyjski dron nad lotniskowcem Charles de Gaulle. Incydent na Bałtyku

Wtedy też maszyna zniknęła - nie wiadomo, czy rosyjski bezzałogowiec spadł do morza, czy powrócił na miejsce, z którego wystartował.

Incydent określono jako poważny.

Obecnie francuski lotniskowiec cumuje w porcie morskim w Malmo w południowej Szwecji.

    Nie jest jasne, kiedy ani gdzie dokładnie doszło do groźnego incydentu, jednak informację o przybyciu francuskiego lotniskowca do Szwecji - po raz pierwszy w historii - podano w nocy ze środy na czwartek.

    Wizyta potężnej jednostki na Bałtyku w szwedzkich i europejskich mediach opisywana jest jako swoista demonstracja zachodniego potencjału militarnego i forma odstraszania wobec rosyjskiej agresji i aktów sabotażu.

    Pierwsza taka wizyta w historii. Atomowy gigant w Szwecji

    Warto nadmienić bowiem, że francuski gigant to największy na świecie lotniskowiec o napędzie atomowym, który nie jest dziełem USA. Na jego pokładzie pracuje kilka tysięcy marynarzy. Na jednostce mierzącej ponad 260 m długości stacjonować może około 30 samolotów bojowych.

    W związku z wizytą atomowego giganta w Malmo wprowadzono dodatkowe patrole. Na wypadek awarii napędu atomowego w stan gotowości wprowadzono też służby ochrony radiologicznej, choć ryzyko awarii oceniono jako bardzo niskie.

    Obecność lotniskowca w rejonie ma związek z ćwiczeniami, w których wiosną wezmą udział także siły innych państw NATO. Manewry te odbywać mają się na: Morzu Północnym, Morzu Norweskim, Morzu Bałtyckim i Morzu Śródziemnym.

    Źródło: SVT Nyheter, Interia, Reuters

