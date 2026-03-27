Rosyjski Dom w Pradze zaatakowany. Na Kremlu nie przebierano w słowach

W skrócie Nieznany sprawca zaatakował Rosyjski Dom w Pradze przy użyciu butelek zapalających.

Czeska policja prowadzi śledztwo dotyczące uszkodzenia mienia i poszukuje sprawcy.

Marija Zacharowa oceniła incydent jako „barbarzyński czyn”.

Do incydentu przed budynkiem Rosyjskiego Domu na praskich Dejvicach doszło w czwartek późnym wieczorem. Z wydanego w piątkowy poranek przez czeską policję komunikatu wynika, że w kierunku obiektu rzuconych zostało "kilka" butelek zapalających.

Dyrektor centrum kulturalnego Igor Girenka uściślił w rozmowie z rosyjską agencją propagandową Tass, że mowa o sześciu koktajlach Mołotowa. Według jego słów, trzy z nich zdołały wybuchnąć.

Girenka powiadomił, że trzy butelki wpadły bezpośrednio do wnętrza budynku. - Tylko nieludzkie stworzenia mogą celować w kulturę! Doskonale znamy ich zwyczaje i charakter pisma - grzmiał, dodając, że sprawcy próbowali wrzucić materiały zapalające przez okna miejscowej biblioteki.

Czeska policja prowadzi śledztwo mające na celu ustalić okoliczności incydentu i wytropić osobę za niego odpowiedzialną. "Szukamy sprawcy, który jest podejrzany o uszkodzenie cudzego mienia" - napisano w oświadczeniu służb.

Dyrektor Rosyjskiego Domu wskazuje, że termin ataku nie był przypadkowy. W piątek w obiekcie zaplanowane było bowiem wydarzenie kulturalne.

- Chcielibyśmy podziękować przedstawicielom czeskich służb porządkowych oraz strażakom, którzy przybyli na miejsce zbrodni w ciągu kilku minut. Wierzymy, że ta zbrodnia nie pozostanie nierozwiązana, a sprawcy zostaną surowo ukarani - mówił Girenka.

"Barbarzyński czyn". Kreml o ataku na kontrowersyjny obiekt w Czechach

Do doniesień o zdarzeniu odniosła się już przedstawicielka Kremla, Marija Zacharowa. Rzeczniczka rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych oceniła, że w Pradze doszło do "barbarzyńskiego czynu".

Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury w Pradze działa od 1971 r. Oficjalnie zajmuje się organizacją wydarzeń o charakterze naukowym, kulturalnym i edukacyjnym, a także promocją języka rosyjskiego.

Jednym z celów ośrodka jest także wzmacnianie kontaktów z obywatelami rosyjskimi lub posiadającymi rosyjskie korzenie, przebywającymi za granicą. Niektóre działania Rosyjskiego Domu spotykały się jednak z krytyką ze strony Czechów i doprowadzały do protestów. Instytucja oskarżana była m.in. o szerzenie prokremlowskiej propagandy.

Serwis Investigace.com podaje, że w budynku drukowane były czeskojęzyczne ulotki zawierające fałszywe i oparte na rosyjskiej narracji rządowej informacje na temat Ukrainy.

Czeski rząd nie uznaje dyplomatycznego statusu Rosyjskiego Domu, co w przeszłości niejednokrotnie budziło oburzenie na Kremlu.

Źródło: Aktualne.cz, Tass, Investigace

