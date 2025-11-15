Rosyjski desant i wzięcie jeńców. Manewry przy polskiej granicy
Żołnierze Sił Specjalnych Floty Bałtyckiej przeprowadzili ćwiczenia w obwodzie królewieckim. W ramach manewrów ćwiczono desant spadochronowy ze śmigłowca Mi-8, zakłócanie łączności wroga i pojmanie jeńców.
W skrócie
- Rosyjscy żołnierze przeprowadzili ćwiczenia spadochronowe i zakłócali łączność wroga w obwodzie królewieckim.
- W manewrach wykorzystano śmigłowce Mi-8, noktowizory oraz bezzałogowe statki powietrzne z kamerą termowizyjną.
- Flota Bałtycka ćwiczyła także użycie systemu rakietowego Bastion i przeprowadzanie ataków na symulowane cele morskie.
O szczegółach ćwiczeń informuje biuro prasowe Floty Bałtyckiej.
"Po wylądowaniu, siły specjalne doskonaliły swoje umiejętności w zakresie pojmania jeńców, prowadzenia patroli rozpoznawczych, zakłócania komunikacji wroga oraz wykorzystywania nowoczesnych systemów kontroli topograficznej i nawigacji, a także ulepszonych stacji rozpoznawczych krótkiego zasięgu i przenośnych naziemnych środków rozpoznawczych" - napisano.
Obwód królewiecki. Rosyjskie manewry sił specjalnych
Jak poinformowano, desant, który był częścią ćwiczeń przeprowadzony został przy użyciu różnych systemów.
"Wszyscy uczestnicy szkolenia wykonywali skoki w pełnym rynsztunku bojowym, uzbrojeni, wyposażeni w broń i dodatkowy sprzęt, w zależności od powierzonych zadań. Lądowania odbywały się z pokładu śmigłowca transportowo-uderzeniowego Mi-8 lotnictwa morskiego Floty Bałtyckiej na wysokości około 800 metrów, w grupach do 20 osób, zarówno w dzień, jak i w nocy" - opisano.
"Żołnierze aktywnie korzystali z noktowizorów i bezzałogowych statków powietrznych z kamerą termowizyjną" - podsumowano.
To kolejne w ostatnich dniach ćwiczenia przeprowadzane przez Flotę Bałtycką. W poniedziałek rosyjska armia informowała o przeprowadzeniu ćwiczeń z użyciem systemu rakietowego Bastion.
"Załogi rakietowe przeszukiwały cele na morzu i wystrzeliwały elektronicznie sterowane pociski przeciwokrętowe Onyx w kierunku symulowanych celów (...) symulując w ten sposób grupę wrogich okrętów" - stwierdzono w komunikacie.
Jednocześnie przypomniano, że system Bastion zapewnia obronę wybrzeża na dystansie ponad 600 kilometrów. Wyposażony jest w naddźwiękowy, samonaprowadzający się pocisk Onyx. Pojedynczy system może przenosić do 36 takich rakiet.