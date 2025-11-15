W skrócie Rosyjscy żołnierze przeprowadzili ćwiczenia spadochronowe i zakłócali łączność wroga w obwodzie królewieckim.

W manewrach wykorzystano śmigłowce Mi-8, noktowizory oraz bezzałogowe statki powietrzne z kamerą termowizyjną.

Flota Bałtycka ćwiczyła także użycie systemu rakietowego Bastion i przeprowadzanie ataków na symulowane cele morskie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O szczegółach ćwiczeń informuje biuro prasowe Floty Bałtyckiej.

"Po wylądowaniu, siły specjalne doskonaliły swoje umiejętności w zakresie pojmania jeńców, prowadzenia patroli rozpoznawczych, zakłócania komunikacji wroga oraz wykorzystywania nowoczesnych systemów kontroli topograficznej i nawigacji, a także ulepszonych stacji rozpoznawczych krótkiego zasięgu i przenośnych naziemnych środków rozpoznawczych" - napisano.

Obwód królewiecki. Rosyjskie manewry sił specjalnych

Jak poinformowano, desant, który był częścią ćwiczeń przeprowadzony został przy użyciu różnych systemów.

"Wszyscy uczestnicy szkolenia wykonywali skoki w pełnym rynsztunku bojowym, uzbrojeni, wyposażeni w broń i dodatkowy sprzęt, w zależności od powierzonych zadań. Lądowania odbywały się z pokładu śmigłowca transportowo-uderzeniowego Mi-8 lotnictwa morskiego Floty Bałtyckiej na wysokości około 800 metrów, w grupach do 20 osób, zarówno w dzień, jak i w nocy" - opisano.

"Żołnierze aktywnie korzystali z noktowizorów i bezzałogowych statków powietrznych z kamerą termowizyjną" - podsumowano.

To kolejne w ostatnich dniach ćwiczenia przeprowadzane przez Flotę Bałtycką. W poniedziałek rosyjska armia informowała o przeprowadzeniu ćwiczeń z użyciem systemu rakietowego Bastion.

"Załogi rakietowe przeszukiwały cele na morzu i wystrzeliwały elektronicznie sterowane pociski przeciwokrętowe Onyx w kierunku symulowanych celów (...) symulując w ten sposób grupę wrogich okrętów" - stwierdzono w komunikacie.

Jednocześnie przypomniano, że system Bastion zapewnia obronę wybrzeża na dystansie ponad 600 kilometrów. Wyposażony jest w naddźwiękowy, samonaprowadzający się pocisk Onyx. Pojedynczy system może przenosić do 36 takich rakiet.

"Polityczny WF": Zaplanowane pożegnanie. O co chodziło Hołowni? INTERIA.PL