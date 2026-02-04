W skrócie Władysław Baumgertner, były prezes spółki Uralkali, zmarł na Cyprze w tajemniczych okolicznościach.

Ciało Baumgertnera znaleziono niedaleko Limassol i potwierdzono jego tożsamość dzięki testom DNA.

Biznesmen zniknął 7 stycznia, a jego zaginięcie zgłoszono cztery dni później.

W 2013 roku Baumgertner był zatrzymany w Mińsku w związku z zarzutami o nadużycie władzy po konflikcie między Uralkali i Belaruskali.

W 2015 roku sprawę przeciwko Baumgertnerowi umorzono z powodu braku znamion przestępstwa.

O prawdopodobnej śmierci Władysława Baumgertnera informowano 15 stycznia. Dzień wcześniej niedaleko miasta Limassol znaleziono ciało mężczyzny. Policja nie potwierdziła wówczas doniesień, że zwłoki należą do wpływowego biznesmena.

Przełom nastąpił w środę. - Ciało zidentyfikowano za pomocą testów DNA. Należy do Władysława Baumgertnera - przekazał w rozmowie z agencją TASS rzecznik brytyjskiej policji, która stacjonuje w jednej z baz na Cyprze.

Rosyjski biznesmen zniknął bez śladu 7 stycznia, ale jego zaginięcie oficjalnie zgłoszono dopiero cztery dni później. Sygnał z telefonu 53-latka urwał się na skalistym wybrzeżu tej śródziemnomorskiej wyspy.

Władysław Baumgertner nie żyje. Pojawia się wiele niewiadomych

Okoliczności śmierci Baumgertnera są tajemnicze. Zdaniem przyjaciela biznesmena, który rozmawiał z prokremlowską agencją RIA Nowosti, doszło do nieszczęśliwego wypadku.

Władysław Baumgertner w latach 2003-2013 był prezesem rosyjskiej spółki Uralkali. Firma zajmuje się produkcją i eksportem nawozów potasowych.

O biznesmenie zrobiło się głośno w sierpniu 2013 roku, kiedy niespodziewanie został zatrzymany w Mińsku. Baumgertner przyjechał tam, aby spotkać się z białoruskim premierem.

Służby Białorusi wydały komunikaty, informując, że aresztowanie prezesa Uralkali ma związek z postępowaniem karnym dotyczącym domniemanego nadużycia władzy.

"Aresztowanie Władysława Baumgertnera w Mińsku nastąpiło trzy tygodnie po tym, jak Uralkali zerwała współpracę ze swoim białoruskim partnerem Belaruskali, co doprowadziło do załamania cen światowych firm potasowych" - relacjonowała agencja AFP.

- W związku z nieprzyzwoitymi działaniami tych rosyjskich łajdaków, pojawiły się pewne problemy ze sprzedażą nawozów potasowych - nie przebierał w słowach, mówiąc o kierownictwie Uralkali białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka.

Sytuacja doprowadziła do niespotykanego wcześniej napięcia na linii Moskwa - Mińsk. Doradca Władimira Putina Jurij Uszakow domagał się natychmiastowego uwolnienia biznesmena. Podobny komunikat wydało rosyjskie MSZ.

Nie żyje Władysław Baumgertner. Były prezes Uralkali miał 53 lata

Konflikt próbowali zażegnać Putin i Łukaszenka, kilkukrotnie rozmawiając na temat Baumgertnera. Po miesiącu mężczyzna wyszedł z aresztu tymczasowego i został osadzony w areszcie domowym.

W listopadzie 2013 roku Władysław Baumgernter został w ramach ekstradycji przekazany stronie rosyjskiej. Tamtejsza prokuratura postawiła mu zarzut nadużycia uprawnień w celu uzyskania osobistych korzyści.

Ostatecznie winy mu nie udowodniono. Ze względu na "brak znamion przestępstwa w jego czynach" w lutym 2015 roku umorzono sprawę.

Źródło: TASS, Meduza, AFP, RIA Nowosti

