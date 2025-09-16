Rosyjski biznesmen aresztowany w Bułgarii. Chodzi o eksplozję statku

Kinga Kania

Oprac.: Kinga Kania

Igor Greczuszkin, rosyjski biznesmen, właściciel statku, który pięć lat temu eksplodował w bejruckim porcie, został zatrzymany w Bułgarii. W wyniku wybuchu zginęły setki osób, a straty sięgnęły miliardów dolarów. 48-letniego przedsiębiorcę zatrzymano na lotnisku w Sofii na podstawie międzynarodowego nakazu aresztowania.

Rosyjski biznesmen aresztowany. Chodzi o eksplozje jego statku
Rosyjski biznesmen aresztowany. Chodzi o eksplozje jego statkuNEXTATwitter

Rosyjski biznesmen Igor Greczuszkin, którego statek zacumowany w porcie w Bejrucie eksplodował w 2020 roku, został aresztowany w Bułgarii. Przyczyną wybuchu był ładunek saletry amonowej.

48-letniego przedsiębiorcę zatrzymano na lotnisku w Sofii po przylocie z Cypru. Właściciel statku był poszukiwany czerwoną notą Interpolu w związku z potężnym wybuchem, w którym zginęło co najmniej 218 osób, a tysiące zostało rannych.

Wraz z Greczuszkinem poszukiwano też kapitana statku Borysa Prokoszewa, również obywatela Rosji.

Rosjanin zatrzymany w Bułgarii. To biznesmen związany z wybuchem w Bejrucie

Jak poinformował Zdrawko Samuiłow, szef straży granicznej na lotnisku w stolicy Bułgarii, 48-letni Igor Greczuszkin został aresztowany 6 września na międzynarodowym lotnisku w Sofii po przylocie z cypryjskiego miasta Pafos.

Szef bułgarskich służb przekazał, że Greczuszkin, który posiada podwójne obywatelstwo - rosyjsko-cypryjskie - "nie stawiał oporu podczas aresztowania, współpracował, a w jego bagażu nie znaleziono niczego podejrzanego".

Zobacz również:

Zdj. ilustracyjne przedstawiające rosyjski okręt wojenny typu Parchim. Okręt rozpoznali Francuzi podczas misji patrolowej nad Morzem Bałtyckim w 2022 r.
Świat

Moskwa prowadzi ćwiczenia na Bałtyku. Rosyjski resort wydał komunikat

Wojciech Barański
Wojciech Barański

    - Zgodnie z nakazem sądowym Greczuszkin został aresztowany na maksymalnie 40 dni - powiadomił Samuiłow.

    Zatrzymanemu grozi ekstradycja do Libanu. Bułgaria zażądała niezbędnych dokumentów przed rozpoczęciem tego procesu.

    Eksplozja statku w Bejrucie. Straty ma miliony

    Statek przedsiębiorcy o nazwie Rhosus znajdował się w epicentrum eksplozji 4 sierpnia 2020 r. W jej wyniku zginęło co najmniej 218 osób, a ponad 6000 zostało rannych.

    Wybuchowi uległo 2750 ton saletry amonowej.

    Straty w Bejrucie spowodowane przez wybuch szacowane były na miliardy dolarów. Śledczy ustalili, że azotan amonu, używany jako składnik materiałów wybuchowych i nawóz azotowy, był przechowywany w sposób niebezpieczny.

    Pięć lat temu Liban wydał - za pośrednictwem Interpolu - dwa nakazy aresztowania: jeden dla Greczuszkina i jeden dla kapitana statku - Prokoszewa.

    W związku ze sprawą nie skazano żadnego z libańskich urzędników.

    Źródło: NEXTA, ABC News

    Zobacz również:

    Budowa gazociągu Nord Stream 2
    Świat

    Atak na Nord Stream. Podejrzany złapany w kurorcie turystycznym

    Mateusz Balcerek
    Mateusz Balcerek
    "Wydarzenia": "Podwodnica" Bolesławia. Coraz więcej wody zalewa Ziemię OlkuskąPolsat News

    Najnowsze