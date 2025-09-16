Rosyjski biznesmen Igor Greczuszkin, którego statek zacumowany w porcie w Bejrucie eksplodował w 2020 roku, został aresztowany w Bułgarii. Przyczyną wybuchu był ładunek saletry amonowej.

48-letniego przedsiębiorcę zatrzymano na lotnisku w Sofii po przylocie z Cypru. Właściciel statku był poszukiwany czerwoną notą Interpolu w związku z potężnym wybuchem, w którym zginęło co najmniej 218 osób, a tysiące zostało rannych.

Wraz z Greczuszkinem poszukiwano też kapitana statku Borysa Prokoszewa, również obywatela Rosji.

Rosjanin zatrzymany w Bułgarii. To biznesmen związany z wybuchem w Bejrucie

Jak poinformował Zdrawko Samuiłow, szef straży granicznej na lotnisku w stolicy Bułgarii, 48-letni Igor Greczuszkin został aresztowany 6 września na międzynarodowym lotnisku w Sofii po przylocie z cypryjskiego miasta Pafos.

Szef bułgarskich służb przekazał, że Greczuszkin, który posiada podwójne obywatelstwo - rosyjsko-cypryjskie - "nie stawiał oporu podczas aresztowania, współpracował, a w jego bagażu nie znaleziono niczego podejrzanego".

- Zgodnie z nakazem sądowym Greczuszkin został aresztowany na maksymalnie 40 dni - powiadomił Samuiłow.

Zatrzymanemu grozi ekstradycja do Libanu. Bułgaria zażądała niezbędnych dokumentów przed rozpoczęciem tego procesu.

Eksplozja statku w Bejrucie. Straty ma miliony

Statek przedsiębiorcy o nazwie Rhosus znajdował się w epicentrum eksplozji 4 sierpnia 2020 r. W jej wyniku zginęło co najmniej 218 osób, a ponad 6000 zostało rannych.

Wybuchowi uległo 2750 ton saletry amonowej.

Straty w Bejrucie spowodowane przez wybuch szacowane były na miliardy dolarów. Śledczy ustalili, że azotan amonu, używany jako składnik materiałów wybuchowych i nawóz azotowy, był przechowywany w sposób niebezpieczny.

Pięć lat temu Liban wydał - za pośrednictwem Interpolu - dwa nakazy aresztowania: jeden dla Greczuszkina i jeden dla kapitana statku - Prokoszewa.

W związku ze sprawą nie skazano żadnego z libańskich urzędników.

Źródło: NEXTA, ABC News

"Wydarzenia": "Podwodnica" Bolesławia. Coraz więcej wody zalewa Ziemię Olkuską Polsat News