W skrócie Rosja wprowadziła ograniczenia na import wybranych produktów spożywczych z Armenii ze względu na wykrycie chrząszcza w dostawach.

Według rosyjskich urzędników wykrycie szkodnika w dostawach z Armenii wskazuje na niewystarczającą kontrolę ze strony odpowiednich służb armeńskich.

Ograniczenia pojawiły się krótko po ogłoszeniu wyników armeńskich wyborów, w których zwyciężył Nikol Paszynian, dążący do zacieśnienia relacji z UE.

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Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego (Rossielchoznadzor) ogłosiła wprowadzenie ograniczeń dostaw do Rosji produktów podlegających kwarantannie fitosanitarnej z Armenii w czwartek.

Oficjalnie decyzja ma związek z trzema przypadkami wykrycia w armeńskich orzechach, suszonych brzoskwiniach i suszonych pomidorach niebezpiecznego chrząszcza - skórka zbożowego, który należy do najgroźniejszych inwazyjnych szkodników magazynowych na świecie.

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"Świadczy to o niewystarczającej kontroli ze strony uprawnionego organu Armenii i podważa zaufanie do systemu certyfikacji fitosanitarnej. Nieskuteczność działań armeńskiej służby ds. kwarantanny i ochrony roślin zagraża bezpieczeństwu fitosanitarnemu Rosji" - argumentują urzędnicy.

Moment wprowadzenia ograniczenia wydaje się jednak nieprzypadkowy. W niedzielę, 7 czerwca, w Armenii odbyły się kluczowe z punktu widzenia relacji z Rosją wybory. Zdecydowanie zwyciężył w nich urzędujący premier Nikol Paszynian.

Według oficjalnych danych - Umowa Społeczna, ugrupowanie szefa rządu, zdobyła 49,81 proc. głosów. Taki rezultat zapewnia partii większość parlamentarną i pozwala na samodzielne sformowanie rządu.

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Paszynian od miesięcy znajduje się na kursie kolizyjnym z Moskwą. Polityk deklaruje, że nie zamierza w pełni rezygnować z relacji z Rosją, ale jednocześnie zdecydowanie dąży do pojednania z Zachodem i wyjścia z rosyjskiej strefy wpływów.

Prezydent Rosji Władimir Putin wielokrotnie wprost ostrzegał Armeńczyków, że tego typu działania "nie skończą się dla nich dobrze". Ograniczenie handlu z Erywaniem nie byłoby pierwszą rosyjską próbą wywierania presji ekonomicznej na "problematycznych sojuszników".

W 2013 roku, kiedy Mołdawia podpisała umowę stowarzyszeniową z UE, najpierw zakazano importu tamtejszych win, później - owoców i warzyw. Wykorzystano wtedy ten sam pretekst, co w przypadku Armenii - obecność szkodników w dostawach.

Źródło: Vot-Tak





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