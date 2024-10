Wybuch Nord Stream. Oskarżenia o "poważny przypadek sabotażu"

Do uszkodzenia Nord Stream doszło we wrześniu 2022 roku. Wykryto podwodne eksplozje, a następnie potwierdzono wyciek gazu.

Szwedzka Służba Bezpieczeństwa poinformowała jeszcze w tym samym roku, że doszło do "poważnego przypadku sabotażu". Znaleziono ślady materiałów wybuchowych.

Wojna w Ukrainie. Zacharowa: Pokój niemożliwy, jeśli Ukraina wstąpi do NATO

Marija Zacharowa stwierdziła w środę, że ewentualne osiągnięcie pokoju między Moskwą a Kijowem byłoby niemożliwe, gdyby Ukraina "straciła swoją neutralność" i wstąpiła do NATO. Tym samym odniosła się do pojawiających się doniesień, że Zachód rozważa opcję, w której Ukraina mogłaby dołączyć do NATO w zamian za rzeczenie się terytoriów zajętych przez Rosję w wyniku agresji.