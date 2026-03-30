W skrócie Donald Trump potwierdził amerykańską zgodę na dostawę rosyjskiej ropy na Kubę przez tankowiec Anatolij Kołodkin.

Tankowiec z około 730 tysiącami baryłek ropy został zauważony w pobliżu Haiti i ma dostarczyć surowiec do portu w Matanzas na Kubie.

Administracja USA pozwoliła na tę dostawę mimo obowiązujących sankcji. To ze względu - jak tłumaczą - na pogłębiający się kryzys energetyczny na wyspie.

Donald Trump potwierdził wcześniejsze doniesienia "New York Timesa" na ten temat amerykańskiej zgody na dostarczenie na Kubę przez tankowiec Anatolij Kołodkin rosyjskiej ropy naftowej.

- Mamy tam tankowiec. Nie przeszkadza nam, jeśli ktoś zabierze ładunek, bo oni muszą jakoś przeżyć - powiedział Trump podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One.

Rosyjski statek płynie na Kubę. Trump: To nie będzie miało wpływu

- Powiedziałem im: "Jeśli jakiś kraj chce teraz wysłać trochę ropy na Kubę, nie mam problemu, niezależnie od tego, czy to Rosja, czy nie" - dodał.

Prezydent Stanów Zjednoczonych ocenił, że dostarczenie ropy z jednego tankowca nie pomoże zbytnio ani Rosji, ani kubańskiemu reżimowi.

- Jeśli chcą to zrobić, czy inne kraje też chcą, to mnie to nie obchodzi. To nie będzie miało wpływu. Kuba jest skończona. Mają zły reżim. Mają bardzo złe i skorumpowane przywództwo. I nieważne, czy dostaną ładunek ropy, czy nie. Wolałbym to wpuścić, niezależnie od tego, czy będzie to Rosja, czy ktokolwiek inny, ponieważ ludzie potrzebują ogrzewania, chłodzenia i wszystkich innych rzeczy - wyjaśnił.

Karaiby. Anatolij Kołodkin został zauważony w pobliżu Haiti

Przypomnijmy, że Anatolij Kołodkin, czyli tankowiec objęty amerykańskimi sankcjami, został zauważony w niedzielę w okolicach Haiti. Z raportu firmy analitycznej Kpler wynikało, że statek kierował się w stronę portu w Matanzas na zachodzie Kuby.

Z udostępnionych wówczas informacji wynikało, że na pokładzie jednostki znajduje się około 730 tys. baryłek ropy. Ładunek trafił na pokład 8 marca w porcie w Primorsku, w obwodzie królewieckim.

Ekspert do spraw sektora energetycznego Kuby z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin, Jorge Pinon, wskazał w rozmowie z agencją AFP, że ropa, którą załadowany jest Anatolij Kołodkin może zostać przekształcona w 250 tys. baryłek diesla.

Paliwo to, w kontekście trwającego na wyspie kryzysu energetycznego i tamtejszego popytu, zaspokoi potrzeby na około 12,5 dnia.

Kuba. Sytuacja na wyspie się pogarsza, Trump zapowiada operację zbrojną

Amerykański specjalista nie krył zdziwienia faktem, że Stany Zjednoczone nie zdecydowały się na zatrzymanie jednostki. Z kolei "The New York Times", powołując się urzędnika zaznajomionego ze sprawą, informował, że USA pozwolą rosyjskiemu tankowcowi dotrzeć na Kubę, łagodząc w ten sposób faktyczną blokadę.

Dodajmy, że trwająca od miesięcy morska blokada Kuby spowodowała pogarszającą się sytuację humanitarną na wyspie i coraz częstsze przerwy w dostawach prądu.

Trump wielokrotnie wcześniej zapowiadał, że będzie dążył do zmiany reżimu na Kubie, a w piątek oznajmił, że "Kuba będzie następna" po Iranie.

Decyzja Trumpa stoi w sprzeczności ze wspomnianymi obowiązującymi amerykańskimi sankcjami. Choć na początku marca administracja Trumpa zawiesiła sankcje na rosyjską ropę załadowaną już na statki, to później dodano przepisy stanowiące, że nie dotyczy to ładunków surowca kupowanego przez podmioty na Kubie, w Iranie, Korei Płn. i okupowanej Ukrainy.

