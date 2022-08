Rosyjska ropa płynie szerokim strumieniem do Chin. "1,6 mln baryłek dziennie"

Oprac.: Natalia Borzuta Świat

Chiny sprowadziły z Rosji 48,45 mln ton ropy od początku roku do końca lipca. To więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - podała agencja Reutera, przytaczając najnowsze oficjalne dane chińskiego urzędu celnego. Podkreślono, że od maja do lipca Rosja była nieprzerwanie największym dostawcą ropy do Chin. Dla Rosji Chiny to z kolei największy odbiorca tego surowca.

Zdjęcie Przywódca Chin Xi Jinping oraz prezydent Rosji Władimir Putin / AFP