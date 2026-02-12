W skrócie Kolejna grupa rosyjskich i ukraińskich dzieci została ponownie połączona ze swoimi rodzinami dzięki staraniom Melanii Trump, o czym poinformował Biały Dom.

W komunikacie wskazano, że linie komunikacji z Rosją i Ukrainą pozostają otwarte, a rozmowy dotyczące powrotu dzieci nadal trwają.

Ukraina oskarża Rosję o uprowadzenie co najmniej 19 tysięcy ukraińskich dzieci od początku inwazji, natomiast Rosja zaprzecza tym zarzutom.

Kolejna grupa rosyjskich i ukraińskich dzieci została ponownie połączona ze swoimi rodzinami dzięki staraniom pierwszej damy USA Melanii Trump - poinformował w czwartek Biały Dom. W komunikacie dodano, że rozmowy z oboma krajami nadal trwają.

Biały Dom nie podał, ile dzieci zostało połączonych z rodzinami ani kiedy to miało miejsce, ale zaznaczył, że jest to trzeci raz, kiedy pierwsza dama pośredniczyła w takim procesie.

Melania Trump współpracuje z zespołem Putina. "Wkrótce odniesiemy sukces"

Pierwsza dama powiedziała w środę, że pozostaje w kontakcie z zespołem prezydenta Rosji Władimira Putina w celu zapewnienia powrotu kolejnych ukraińskich dzieci z Rosji.

- Pracuję nad tym, jesteśmy w trakcie procesu. Mam nadzieję, że wkrótce odniesiemy sukces - powiedziała dziennikarzom w Białym Domu. Nie ujawniła jednak szczegółów rozmów między jej przedstawicielami a zespołem Putina.

Rosyjska rzeczniczka praw dziecka Maria Lwowa-Biełowa podziękowała Melanii Trump za wysiłki na rzecz ponownego połączenia sześciu kolejnych dzieci z ich rodzinami w Rosji i w Ukrainie.

Warto zaznaczyć, że Łwowa-Biełowa, podobnie jak prezydent Putin, jest ścigana przez Trybunał w Hadze za zbrodnię przeciwko ludzkości za swoją rolę w wywozie dzieci z okupowanej Ukrainy do Rosji i próbach ich rusyfikacji.

Ukraińskie dzieci wracają do kraju. Melania Trump dokonała przełomu

Rzecznik Wschodniego Skrzydła Białego Domu poinformował, że kontakt został podtrzymany po tym, jak Melania Trump wysłała list do Władimira Putina - dostarczony osobiście przez jej męża, prezydenta Donalda Trumpa, w sierpniu zeszłego roku - dotyczący uprowadzonych ukraińskich dzieci.

Od momentu rozpoczęcia swojej inicjatywy pierwsza dama doprowadziła do powrotu piętnastu dzieci na Ukrainę, w tym siedmiorga w grudniu.

Ukraina oskarża Rosję o uprowadzenie co najmniej 19 tysięcy swoich dzieci i przewiezienie ich do Rosji lub na terytoria okupowane przez Rosję, bez zgody rodzin lub opiekunów od czasu inwazji w lutym 2022 roku.

Rosja wielokrotnie zaprzeczała tym zarzutom, twierdząc, że działania te miały rzekomo na celu zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w strefach objętych walkami.

Źródło: Reuters

