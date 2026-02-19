Rosyjska gospodarka w kryzysie. Ceny szaleją, lokale świecą pustkami
Gospodarka Rosji pogrąża się w coraz większym kryzysie. Popularne niegdyś restauracje i kawiarnie dziś świecą pustkami. Jak dowiedział się Reuters, lokale zamykają się w błyskawicznym tempie, najszybciej od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a to dopiero początek finansowej zapaści kraju.
Wszystko wskazuje na to, że warta 2,8 biliona dolarów rosyjska gospodarka jest u progu największego kryzysu od lat. Wysokie stopy procentowe, wyższe podatki i wszechobecna drożyzna zniechęcają Rosjan do wydawania pieniędzy na rozrywkę i jedzenie poza domem.
Najbardziej ucierpiały na tym najdroższe, ekskluzywne restauracje i kawiarnie w dużych miastach. Kryzys dopadł również przedsiębiorstwa w samym sercu Moskwy, będącej symbolem rosyjskiej potęgi. Podobna sytuacja dotyczy też wielu lokali w galeriach handlowych, które nie przetrwały tego trudnego okresu.
Puste kawiarnie i restauracje. Rosja u progu kryzysu
- Kiedy otwieraliśmy, nie spodziewaliśmy się takiego kryzysu - mówiła w rozmowie z Reutersem Jekaterina Orieszkina, właścicielka sieci kawiarni, znajdujących się obecnie na skraju upadku.
Wzrost cen żywności o 50 proc., wysoki czynsz ostatecznie zmusiły ją do tego, by pożegnać się z częścią swojego biznesu.
39-latka nie jest w tej sytuacji odosobniona. Jak podaje Reuters, w centrach handlowych w całej stolicy widoczne są tabliczki z napisem "do wynajęcia". Kryzys uderzył też w branżę motoryzacyjną. Według danych Autostatu sprzedaż lekkich pojazdów użytkowych i ciężarówek spadła w Rosji w 2025 roku aż o 38 proc., a tendencja ta wciąż się utrzymuje.
Sbierbank zauważa, że skutkiem gospodarczej zapaści jest zamknięcie największej liczby punktów gastronomicznych od 2021 roku. Skala kryzysu jest o tyle niepokojąca, że jeszcze przed pandemią w dużych rosyjskich miastach nastał okres "boomu" restauracyjnego.
Zamiast ekskluzywnych lokali, Rosjanie coraz częściej szukają dzisiaj tańszych opcji. Rozwiązaniem okazały się posiłki zakupione w fast-foodach czy supermarketach. Ponadto, zamiast kupna nowych samochodów Rosjanie decydują się na naprawę swoich starych aut, coraz częściej rezygnują również z kupienia mieszkania na rzecz wynajmu.
Wojna odciska piętno na rosyjskiej gospodarce
Jak przekazują rosyjskie źródła, pomimo problemów finansowych sektora usług, rosyjska gospodarka nadal skutecznie radzi sobie w obliczu sankcji nakładanych przez Zachód. Wskazują również, że Putin nie zrezygnuje z wojny w Ukrainie wyłącznie ze względu na kłopoty moskiewskich restauracji i prognozy upadku mogą być jeszcze przedwczesne.
Niemniej jednak, Rosjanie są coraz bardziej zaniepokojeni między innymi gwałtownym wzrostem cen w sklepach w całym kraju. Wydatki przeznaczane na prowadzenie wojny powodują dotkliwe zmiany w polityce wewnętrznej.
Z oficjalnych statystyk z końca 2025 roku wynika, że inflacja w Rosji 5,6 proc. Dane Fundacji Opinii Publicznej (FOM) wskazują jednak, że odczuwalna inflacja sięga nawet 14,5 proc.
