W skrócie Rosyjska gospodarka doświadcza największego kryzysu od lat, co skutkuje masowym zamykaniem restauracji i kawiarni.

Wysokie stopy procentowe, wyższe podatki i rosnące ceny prowadzą do spadku wydatków na rozrywkę i gastronomię.

Rosjanie coraz częściej wybierają tańsze opcje żywienia i rezygnują z zakupu nowych samochodów oraz mieszkań.

Wszystko wskazuje na to, że warta 2,8 biliona dolarów rosyjska gospodarka jest u progu największego kryzysu od lat. Wysokie stopy procentowe, wyższe podatki i wszechobecna drożyzna zniechęcają Rosjan do wydawania pieniędzy na rozrywkę i jedzenie poza domem.

Najbardziej ucierpiały na tym najdroższe, ekskluzywne restauracje i kawiarnie w dużych miastach. Kryzys dopadł również przedsiębiorstwa w samym sercu Moskwy, będącej symbolem rosyjskiej potęgi. Podobna sytuacja dotyczy też wielu lokali w galeriach handlowych, które nie przetrwały tego trudnego okresu.

Puste kawiarnie i restauracje. Rosja u progu kryzysu

- Kiedy otwieraliśmy, nie spodziewaliśmy się takiego kryzysu - mówiła w rozmowie z Reutersem Jekaterina Orieszkina, właścicielka sieci kawiarni, znajdujących się obecnie na skraju upadku.

Wzrost cen żywności o 50 proc., wysoki czynsz ostatecznie zmusiły ją do tego, by pożegnać się z częścią swojego biznesu.

39-latka nie jest w tej sytuacji odosobniona. Jak podaje Reuters, w centrach handlowych w całej stolicy widoczne są tabliczki z napisem "do wynajęcia". Kryzys uderzył też w branżę motoryzacyjną. Według danych Autostatu sprzedaż lekkich pojazdów użytkowych i ciężarówek spadła w Rosji w 2025 roku aż o 38 proc., a tendencja ta wciąż się utrzymuje.

Sbierbank zauważa, że skutkiem gospodarczej zapaści jest zamknięcie największej liczby punktów gastronomicznych od 2021 roku. Skala kryzysu jest o tyle niepokojąca, że jeszcze przed pandemią w dużych rosyjskich miastach nastał okres "boomu" restauracyjnego.

Zamiast ekskluzywnych lokali, Rosjanie coraz częściej szukają dzisiaj tańszych opcji. Rozwiązaniem okazały się posiłki zakupione w fast-foodach czy supermarketach. Ponadto, zamiast kupna nowych samochodów Rosjanie decydują się na naprawę swoich starych aut, coraz częściej rezygnują również z kupienia mieszkania na rzecz wynajmu.

Wojna odciska piętno na rosyjskiej gospodarce

Jak przekazują rosyjskie źródła, pomimo problemów finansowych sektora usług, rosyjska gospodarka nadal skutecznie radzi sobie w obliczu sankcji nakładanych przez Zachód. Wskazują również, że Putin nie zrezygnuje z wojny w Ukrainie wyłącznie ze względu na kłopoty moskiewskich restauracji i prognozy upadku mogą być jeszcze przedwczesne.

Niemniej jednak, Rosjanie są coraz bardziej zaniepokojeni między innymi gwałtownym wzrostem cen w sklepach w całym kraju. Wydatki przeznaczane na prowadzenie wojny powodują dotkliwe zmiany w polityce wewnętrznej.

Z oficjalnych statystyk z końca 2025 roku wynika, że inflacja w Rosji 5,6 proc. Dane Fundacji Opinii Publicznej (FOM) wskazują jednak, że odczuwalna inflacja sięga nawet 14,5 proc.

