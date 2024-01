O sprawie rosyjskiej broni atomowej na Białorusi informuje "The Wall Street Journal", powołując się na dane amerykańskich urzędników i wypowiedzi białoruskich polityków . Jak wskazano, z dostępnych informacji wynika, że rosyjska broń nuklearna została już w pełni zainstalowana.

"Federacja Naukowców Amerykańskich przeanalizowała dane wywiadowcze pochodzące z otwartych źródeł, w tym nagrania wideo Ministerstwa Obrony Białorusi, i doszła do wniosku, że baza lotnicza w Lidzie, położona 40 kilometrów od granicy litewskiej i jedyne skrzydło Sił Powietrznych Białorusi wyposażone w samoloty Su-25, to najbardziej prawdopodobny kandydat do realizacji nowej misji 'wymiany nuklearnej' Rosji z Białorusią" - czytamy.