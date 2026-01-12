"Rosyjska broń była bezużyteczna". Zaskakujące ustalenia po ataku USA

Niekompetencja wenezuelskiej armii w dużym stopniu przyczyniła się do sukcesu amerykańskiej operacji i uprowadzenia Nicolasa Maduro - twierdzą dziennikarze "The New York Times". Z ustaleń mediów wynika, że rosyjskie systemy przeciwlotnicze, które miały chronić wenezuelskie niebo albo nie działały, albo... były schowane w magazynach. Doniesienia są o tyle zaskakujące, że prezydent USA Donald Trump groził reżimowi od miesięcy.

Ciężki pojazd wojskowy z wyrzutniami rakiet znajduje się na ulicy miasta, po prawej stronie widać wzbijający się w niebo gęsty czarny dym i ogień, nad którym unosi się smuga nad zabudową miejską.
Systemy obrony powietrznej Wenezueli nie zadziałały. Niekompetencja, czy "ciche przyzwolenie" Rosji? FEDERICO PARRA; STR AFP

"Zaawansowane, rosyjskie systemy obrony powietrznej Wenezueli nie były nawet podłączone do radarów, gdy amerykańskie śmigłowce pojawiły się, by porwać prezydenta Nicolása Maduro" - czytamy w analizie "NYT".

Dziennikarze, opierając się na analizie zdjęć satelitarnych, a także na rozmowach z urzędnikami Pentagonu wskazują, że Wenezuela nie była w stanie utrzymać i obłsugiwać systemów obrony powietrznej S-300 i Buk-M2. Po ich zakupie od Rosji w 2009 r. ówczesny, reżimowy prezydent kraju Hugo Chávez zarzekał się, że broń będzie "środkiem odstraszającym" potencjalną amerykańską agresję.

    Bezbronne Caracas. Co stało się z rosyjską bronią?

    Zderzenie z rzeczywistością okazało się bolesne. Gdy komandosi Delta Force i 160 Lotniczy Pułk Operacji Specjalnych rozpoczęli operację "Absolute Resolve" w Caracas, przestrzeń powietrzna nad stolicą była "zaskakująco niechroniona". Część systemów nie była w ogóle podłączona, inne - schowano w magazynach. Mimo miesięcy ostrzeżeń i ataków USA na przemytnicze statki, reżim nie był gotowy na bombardowanie. Co więcej, z analiz ekspertów wynika, że systemy mogły nie działać od lat.

    - Lata korupcji, słabej logistyki i sankcji. Wszystko to z pewnością osłabiło gotowość systemów - wskazuje w rozmowie z dziennikiem Richard de la Torre, były szef placówki CIA w Wenezueli. Ponadto zauważa, że rozpętanie przez Rosję wojny w Ukrainie i skupienie się na jednym konflikcie, mogło doprowadzić do zaniedbania i braku konserwacji systemów sprzedanych sojusznikom.

    Dziennikarze nie wykluczają jednak, że Rosja mogła dać "ciche przyzwolenie" na to, by sprzęt w Wenezueli popadł w ruinę. Według anonimowych urzędników cytowanych przez "NYT", zestrzelenie amerykańskiego samolotu przez rosyjskie systemy mogłoby wzbudzić wściekłość Waszyngtonu. Od sojusznika w listopadzie dystansował się m.in. szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow, który skutecznie omijał temat nowych dostaw broni do reżimu.

      - Myślę, że po tym kryzysie prestiż Rosji zostanie mocno nadszarpnięty. Nie pojawili się, gdy Wenezuela tego potrzebowała. Okazało się, że to papierowy tygrys - skomentował Brian Naranjo, który w latach 2014-2018 pełnił kierownicze stanowisko w ambasadzie USA w Caracas.

      Nicolas Maduro w areszcie. Kto rządzi Wenezuelą?

      Nicolas Maduro przebywa w amerykańskim areszcie. 5 stycznia stanął w USA przed sądem i usłyszał zarzuty, dotyczące m.in. przemytu narkotyków.

      Obowiązki przywódcy przejęła dotychczasowa wiceprezydentka Delcy Rodriguez, która zapewniła gotowość do współpracy z Waszyngtonem. Donald Trump jest z kolei zdania, że "amerykański nadzór" nad krajem może trwać lata. W poniedziałek przywódca USA opublikował w mediach społecznościowych swoje własne zdjęcie z podpisem "pełniący obowiązki prezydenta Wenezueli".

      Źródło: "The New York Times"

