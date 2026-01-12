"Rosyjska broń była bezużyteczna". Zaskakujące ustalenia po ataku USA
Niekompetencja wenezuelskiej armii w dużym stopniu przyczyniła się do sukcesu amerykańskiej operacji i uprowadzenia Nicolasa Maduro - twierdzą dziennikarze "The New York Times". Z ustaleń mediów wynika, że rosyjskie systemy przeciwlotnicze, które miały chronić wenezuelskie niebo albo nie działały, albo... były schowane w magazynach. Doniesienia są o tyle zaskakujące, że prezydent USA Donald Trump groził reżimowi od miesięcy.
"Zaawansowane, rosyjskie systemy obrony powietrznej Wenezueli nie były nawet podłączone do radarów, gdy amerykańskie śmigłowce pojawiły się, by porwać prezydenta Nicolása Maduro" - czytamy w analizie "NYT".
Dziennikarze, opierając się na analizie zdjęć satelitarnych, a także na rozmowach z urzędnikami Pentagonu wskazują, że Wenezuela nie była w stanie utrzymać i obłsugiwać systemów obrony powietrznej S-300 i Buk-M2. Po ich zakupie od Rosji w 2009 r. ówczesny, reżimowy prezydent kraju Hugo Chávez zarzekał się, że broń będzie "środkiem odstraszającym" potencjalną amerykańską agresję.
Bezbronne Caracas. Co stało się z rosyjską bronią?
Zderzenie z rzeczywistością okazało się bolesne. Gdy komandosi Delta Force i 160 Lotniczy Pułk Operacji Specjalnych rozpoczęli operację "Absolute Resolve" w Caracas, przestrzeń powietrzna nad stolicą była "zaskakująco niechroniona". Część systemów nie była w ogóle podłączona, inne - schowano w magazynach. Mimo miesięcy ostrzeżeń i ataków USA na przemytnicze statki, reżim nie był gotowy na bombardowanie. Co więcej, z analiz ekspertów wynika, że systemy mogły nie działać od lat.
- Lata korupcji, słabej logistyki i sankcji. Wszystko to z pewnością osłabiło gotowość systemów - wskazuje w rozmowie z dziennikiem Richard de la Torre, były szef placówki CIA w Wenezueli. Ponadto zauważa, że rozpętanie przez Rosję wojny w Ukrainie i skupienie się na jednym konflikcie, mogło doprowadzić do zaniedbania i braku konserwacji systemów sprzedanych sojusznikom.
Dziennikarze nie wykluczają jednak, że Rosja mogła dać "ciche przyzwolenie" na to, by sprzęt w Wenezueli popadł w ruinę. Według anonimowych urzędników cytowanych przez "NYT", zestrzelenie amerykańskiego samolotu przez rosyjskie systemy mogłoby wzbudzić wściekłość Waszyngtonu. Od sojusznika w listopadzie dystansował się m.in. szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow, który skutecznie omijał temat nowych dostaw broni do reżimu.
- Myślę, że po tym kryzysie prestiż Rosji zostanie mocno nadszarpnięty. Nie pojawili się, gdy Wenezuela tego potrzebowała. Okazało się, że to papierowy tygrys - skomentował Brian Naranjo, który w latach 2014-2018 pełnił kierownicze stanowisko w ambasadzie USA w Caracas.
Nicolas Maduro w areszcie. Kto rządzi Wenezuelą?
Nicolas Maduro przebywa w amerykańskim areszcie. 5 stycznia stanął w USA przed sądem i usłyszał zarzuty, dotyczące m.in. przemytu narkotyków.
Obowiązki przywódcy przejęła dotychczasowa wiceprezydentka Delcy Rodriguez, która zapewniła gotowość do współpracy z Waszyngtonem. Donald Trump jest z kolei zdania, że "amerykański nadzór" nad krajem może trwać lata. W poniedziałek przywódca USA opublikował w mediach społecznościowych swoje własne zdjęcie z podpisem "pełniący obowiązki prezydenta Wenezueli".
Źródło: "The New York Times"