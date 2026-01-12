"Zaawansowane, rosyjskie systemy obrony powietrznej Wenezueli nie były nawet podłączone do radarów, gdy amerykańskie śmigłowce pojawiły się, by porwać prezydenta Nicolása Maduro" - czytamy w analizie "NYT".

Dziennikarze, opierając się na analizie zdjęć satelitarnych, a także na rozmowach z urzędnikami Pentagonu wskazują, że Wenezuela nie była w stanie utrzymać i obłsugiwać systemów obrony powietrznej S-300 i Buk-M2. Po ich zakupie od Rosji w 2009 r. ówczesny, reżimowy prezydent kraju Hugo Chávez zarzekał się, że broń będzie "środkiem odstraszającym" potencjalną amerykańską agresję.

Bezbronne Caracas. Co stało się z rosyjską bronią?

Zderzenie z rzeczywistością okazało się bolesne. Gdy komandosi Delta Force i 160 Lotniczy Pułk Operacji Specjalnych rozpoczęli operację "Absolute Resolve" w Caracas, przestrzeń powietrzna nad stolicą była "zaskakująco niechroniona". Część systemów nie była w ogóle podłączona, inne - schowano w magazynach. Mimo miesięcy ostrzeżeń i ataków USA na przemytnicze statki, reżim nie był gotowy na bombardowanie. Co więcej, z analiz ekspertów wynika, że systemy mogły nie działać od lat.

- Lata korupcji, słabej logistyki i sankcji. Wszystko to z pewnością osłabiło gotowość systemów - wskazuje w rozmowie z dziennikiem Richard de la Torre, były szef placówki CIA w Wenezueli. Ponadto zauważa, że rozpętanie przez Rosję wojny w Ukrainie i skupienie się na jednym konflikcie, mogło doprowadzić do zaniedbania i braku konserwacji systemów sprzedanych sojusznikom.

Dziennikarze nie wykluczają jednak, że Rosja mogła dać "ciche przyzwolenie" na to, by sprzęt w Wenezueli popadł w ruinę. Według anonimowych urzędników cytowanych przez "NYT", zestrzelenie amerykańskiego samolotu przez rosyjskie systemy mogłoby wzbudzić wściekłość Waszyngtonu. Od sojusznika w listopadzie dystansował się m.in. szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow, który skutecznie omijał temat nowych dostaw broni do reżimu.

- Myślę, że po tym kryzysie prestiż Rosji zostanie mocno nadszarpnięty. Nie pojawili się, gdy Wenezuela tego potrzebowała. Okazało się, że to papierowy tygrys - skomentował Brian Naranjo, który w latach 2014-2018 pełnił kierownicze stanowisko w ambasadzie USA w Caracas.

Nicolas Maduro w areszcie. Kto rządzi Wenezuelą?

Nicolas Maduro przebywa w amerykańskim areszcie. 5 stycznia stanął w USA przed sądem i usłyszał zarzuty, dotyczące m.in. przemytu narkotyków.

Obowiązki przywódcy przejęła dotychczasowa wiceprezydentka Delcy Rodriguez, która zapewniła gotowość do współpracy z Waszyngtonem. Donald Trump jest z kolei zdania, że "amerykański nadzór" nad krajem może trwać lata. W poniedziałek przywódca USA opublikował w mediach społecznościowych swoje własne zdjęcie z podpisem "pełniący obowiązki prezydenta Wenezueli".

Źródło: "The New York Times"

