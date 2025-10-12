W skrócie Rosja w ostatnich dniach zwiększyła obecność wojskową przy przejściu granicznym z Estonią, co według amerykańskiego wojskowego jest elementem wojny hybrydowej wymierzonej w NATO.

Estonia zamknęła przejście graniczne w Saatse, aby zapobiec prowokacjom i incydentom.

Estońskie władze utrzymują, że poziom zagrożenia pozostaje niewielki mimo niecodziennej sytuacji.

Pułkownik Richard Williams, który w przeszłości pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. inwestycji obronnych NATO, stwierdził w rozmowie z The Kyiv Post, że działania Rosji przy granicy z Estonią to nie zwykła prowokacja, ale część "wielowymiarowej wojny hybrydowej" przeciwko państwom Sojuszu.

- Wzmożona aktywność Rosji w pobliżu estońskiej granicy może być postrzegana jako kolejny test reagowania NATO na działania Rosji - stwierdził wojskowy. Według niego podobne prowokacje przy granicach, zwłaszcza w okolicach tzw. przesmyku suwalskiego, mogą się nasilić w najbliższym czasie.

Rosyjscy żołnierze przy granicy z Estonią. Opublikowano nagranie

Na doniesienia o wzmożonej aktywności Rosjan przy granicy z Estonią zareagował również Anton Geraszczenko - były doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy. W swoich mediach społecznościowych, w serwisie X, opublikował nagranie oznaczone logiem Eesti Televisioon, na którym widać grupę mężczyzn wyglądających na żołnierzy.

"Podobno to są uzbrojeni i umundurowani Rosjanie przy granicy rosyjsko-estońskiej. Przyjaciele z Estonii, czy moglibyście nam podać więcej szczegółów na ten temat" - napisał.

Estonia zamyka przejście graniczne. To reakcja na działanie Rosjan

Estońskie władze poinformowały w piątek o zamknięciu przejścia granicznego z Rosją w miejscowości Saatse. Powodem decyzji było zauważenie w pobliżu przejścia większej niż zwykle liczby uzbrojonych i zamaskowanych rosyjskich żołnierzy.

- Zdecydowaliśmy się zamknąć drogę, aby zapobiec ewentualnym prowokacjom i incydentom, ponieważ naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Estonii - przekazał w piątek dowódca lokalnej Straży Granicznej Künter Pedoski, cytowany przez estońskiego nadawcę ERR. Droga ma pozostać zamknięta przynajmniej do wtorku.

Strona rosyjska miała poinformował władze estońskie, że sytuacja przy przejściu granicznym to "całkowicie rutynowa operacja".

Estoński minister spraw wewnętrznych Igor Taro przekazał, że pomimo bezprecedensowej obecności rosyjskich sił zbrojnych przy granicy poziom zagrożenia pozostaje niewielki.

Źródła: The Kyiv Post, Interia

