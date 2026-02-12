W skrócie Rossiya Airlines rozpoczynają loty ewakuacyjne dla rosyjskich turystów na Kubie z powodu kryzysu paliwowego.

Władze Rosji ogłosiły tymczasowe zawieszenie wszystkich lotów na Kubę do czasu ustabilizowania sytuacji gospodarczej na wyspie.

Kuba odnotowuje poważne niedobory paliwa, żywności i leków oraz wprowadza oszczędności w związku z pogłębiającym się kryzysem.

Jak przekazał Reuters, powołując się na rosyjskie Radio Marti, Rossija, należąca do grupy Aerofłot, oraz Siewiernyj Weter będą obsługiwać wyłącznie loty pasażerskie, aby umożliwić turystom powrót z Kuby.

Przypominając o niedoborach paliwa lotniczego i kłopotach z tankowaniem rejsowych samolotów, rozgłośnia szacuje, że w Hawanie, stolicy Kuby, a także w Varadero może przebywać obecnie około cztery tys. rosyjskich turystów.

Loty ewakuacyjne dla obywateli Federacji Rosyjskiej mają związek z ogłoszeniem w poniedziałek przez władze Kuby zakazu sprzedaży paliwa lotniczego.

Już w środę Ministerstwo Gospodarki Rosji zaleciło turystom wstrzymanie wszelkich podróży turystycznych na Kubę do czasu unormowania sytuacji wewnętrznej kraju. Wszystkim obywatelom przebywającym na wyspie zalecono powrót do kraju, a biurom podróży - zawieszenie działalności na Kubie.

Według niezależnej rozgłośni rosyjskie samoloty ewakuacyjne będą wyruszać z Moskwy na Kubę bez pasażerów, kierując się na lotniska w Hawanie oraz Varadero. W obu wspomnianych miastach samoloty nie mają obecnie możliwości tankowania.

W związku z niedoborem paliwa na wyspie, władze Kuby poinformowały linie lotnicze latające do kraju, że od wtorku tankowanie samolotów paliwem lotniczym zostanie zawieszone. Jak podała agencja AFP, linie lotnicze obsługujące dalekie rejsy będą zmuszone "technicznie lądować" na innych lotniskach poza Kubą, aby zaopatrzyć się w paliwo.

Kuba pogrąża się w kryzysie. Brakuje paliwa, żywności i leków

Kryzys gospodarczy na Kubie pogłębia się już od ponad dwóch lat. Największym wstrząsem w ostatnim czasie była dla wyspy interwencja zbrojna USA w Wenezueli zakończona zatrzymaniem przywódcy Nicolasa Maduro. Amerykanie nasilili wówczas presję na reżim w Hawanie między innymi poprzez blokadę dostaw wenezuelskiej ropy naftowej na Kubę.

Do tej pory regularnym dostawcą ropy naftowej pozostawał Meksyk. Procederowi temu sprzeciwił się jednak prezydent USA Donald Trump, który zagroził nałożeniem ceł na kraje dostarczające surowce na wyspę.

Wraz z brakiem ropy naftowej i paliw Kuba od kilku dni pogrąża się w coraz większym chaosie energetycznym. W kraju coraz częściej brakuje też żywności i leków, a według raportu Observatorio Cubano de Derechos Humanos aż 89 proc. Kubańczyków żyje w biedzie.

W lutym władze kraju zdecydowały się na liczne cięcia w budżecie, aby ustabilizować trudną sytuację gospodarczą. W pakiecie oszczędności znajdują się między innymi czterodniowy tydzień pracy zdalnej w administracji, zamknięcie części obiektów turystycznych oraz drastyczne ograniczenie transportu publicznego i nauki w szkołach.

