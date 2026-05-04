W skrócie Austria wydaliła trzech rosyjskich dyplomatów z powodu podejrzeń o wykorzystanie instalacji antenowych w Wiedniu do szpiegostwa.

Austriackie służby kontrwywiadowcze zwróciły uwagę na rozbudowaną infrastrukturę satelitarną w obiektach związanych z rosyjskimi placówkami dyplomatycznymi.

Ambasada Rosji zapowiedziała surową odpowiedź na decyzję rządu Austrii, uznając wydalenie za nieuzasadnione.

Decyzja o wydaleniu trzech rosyjskich dyplomatów zapadła po wieloletnich obserwacjach prowadzonych przez austriacki kontrwywiad - podała agencja Reutera.

Służby zwracają uwagę, że rozbudowana infrastruktura satelitarna - jak określono, "las anten" - w obiektach powiązanych z rosyjskimi placówkami dyplomatycznymi może służyć do zbierania i przekazywania Rosji danych wywiadowczych.

Austria. Rosyjscy dyplomaci podejrzewani o szpiegostwo

"Nie do przyjęcia jest, aby immunitet dyplomatyczny był wykorzystywany do szpiegowania" - oświadczyła minister spraw zagranicznych Austrii Beate Meinl-Reisinger.

W komunikacie szefowa austriackiego MSZ poinformowała, że Rosjanie już opuścili kraj. Łącznie z nimi od 2020 roku z Austrii wydalono 14 delegatów Kremla.

Sylvia Mayer, przewodnicząca Dyrekcji Bezpieczeństwa Państwowego i Wywiadu Austrii, wyjaśniła natomiast, że obawy służb kontrwywiadowczych wzbudził rozmiar i charakter instalacji satelitarnych w Wiedniu. Nie odpowiedziała na pytanie, jakie informacje mogli pozyskiwać Rosjanie.

Ambasada Rosji w Wiedniu zapowiedziała odwet za wydalenie dyplomatów

Ambasada Rosji w Austrii poinformowała, że postanowienie austriackiego rządu dotyczyło trzech jej pracowników, którzy działali w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

W komunikacie na oficjalnej stronie placówki zapowiedziano, że Moskwa "surowo" odpowie na "niczym nieuzasadnioną" zmianę statusu tychże osób na persona non grata.

Wiedeń jest miejscem, gdzie działa wiele ambasad i organizacji międzynarodowych - co jak podaje agencja Reutera - czyni z niego naturalne środowisko dla działalności wywiadowczej.

Duże kraje, takie jak Rosja czy Stany Zjednoczone, mogą posiadać w stolicy Austrii kilku ambasadorów, z których część wykonuje osobne misje w ramach ONZ czy - jak w przypadku trzech rosyjskich dyplomatów - OBWE.

Źródło: Reuters

