W skrócie Liczba potwierdzonych przypadków eboli w Demokratycznej Republice Konga przekroczyła 12 tysięcy, a bilans ofiar śmiertelnych zbliża się do sześciu tysięcy osób.

Epidemia wywołana szczepem Bundibugyo rozpoczęła się w maju 2026 roku w prowincji Ituri i objęła już osiem z 26 kongijskich prowincji.

Pracownicy służby zdrowia w Kongu mierzą się z niechęcią i fizycznymi atakami ludności, która nie rozumie działań medyków.

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Według najnowszych danych przekazanych przez kongijski rząd liczba potwierdzonych przypadków zakażenia ebolą w tym kraju wynosi 12 021, liczbę zgonów oszacowano na 5904.

Fala zakażeń to skutek epidemii, która rozpoczęła się w maju 2026 roku w prowincji Ituri w północnowschodniej części Konga. W regionie wykryto niebezpieczny szczep Bundibugyo, na który nie ma oficjalnie zatwierdzonego lekarstwa ani szczepionki. Do tej pory choroba pojawiła się w ośmiu z 26 kongijskich prowincji.

Agencja Reutersa, na podstawie analizy zdjęć satelitarnych, wskazuje, że liczba zgonów może być wyraźnie wyższa niż rządowe szacunki, szczególnie w najmocniej dotkniętych regionach.

Kongo walczy z epidemią, ogrom problemów

Opóźnienia w wykrywaniu nowych przypadków, konflikty wewnętrzne i przeciążona służba zdrowia przekładają się na bardzo szybki przyrost zakażeń w Kongo.

W odległych regionach kraju medycy zmagają się także z poważną niechęcią miejscowej ludności. Wrogość przybiera tak duże rozmiary, że pojawiają się przypadki fizycznych ataków na pracowników służby zdrowia.

- Chory zostaje wywieziony karetką, a miejscowi nie wiedzą, dokąd go zabierają. Potem dowiadują się, że ta osoba zmarła, więc myślą, że lekarze używają zatrutych leków, by zabijać ludzi - wyjaśnia jeden z rozmówców agencji AFP.

- Jak można wyjaśnić mieszkańcom, z których wielu nigdy nie chodziło do szkoły, dlaczego nagle poświęca się tyle uwagi tej chorobie, skoro od dziesięcioleci umieramy z powodu toczących się tu konfliktów? - mówi inny.

Epidemia w Kongo. Jak przebiega zakażenie ebolą?

Epidemia, z którą obecnie mierzy się Kongo, to druga największa fala tej choroby w historii. Rekord padł w latach 2014-2016, kiedy w zachodniej Afryce zakażonych zostało ponad 28,6 tys. osób, a zginęło ponad 11 tys.

Sytuacja ciągle nie została w pełni opanowana - tylko 15 proc. nowych przypadków pochodzi od znanego źródła zakażenia, co oznacza, że wielu nosicieli nie pojawia się na radarze państwa.

Ebola przenosi się przez bezpośredni kontakt z płynami ustrojowymi zakażonych osób, zarówno żywych, jak i zmarłych. Objawy mogą wystąpić od dwóch do 21 dni po zakażeniu, ale najczęściej okres inkubacji wynosi 8-10 dni.

Zakażenie ebolą prowadzi do gorączki krwotocznej. Na chorobę wywołaną patogenem nie ma skutecznego lekarstwa ani szczepionki. Wariant obecnie występujący w Afryce prowadzi do śmierci około połowy zarażonych wirusem.

Źródła: Reuters, AFP



