Rośnie tragiczny bilans epidemii. Ponad 4 tysiące zmarłych z powodu wirusa

Jakub Pogorzelski

Jakub Pogorzelski

Ponad 4 tysiące osób zginęły w Demokratycznej Republice Konga z powodu zarażenia wirusem ebola - poinformowały tamtejsze władze. Według oficjalnych danych, zanotowano do tej pory 8300 przypadków zakażeń, przez co wskaźnik śmiertelności wynosi 48,4 proc.

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Mobilne laboratorium na otwartej przestrzeni w DR Konga, po prawej zestaw probówek laboratoryjnych.
Ponad 4 tys. osób zginęły z powodu epidemii wirusa ebola w Demokratycznej Republice KongaSebastien Kitsa MusayiEast News

W skrócie

  • Ponad 4 tysiące osób zmarło w Demokratycznej Republice Konga w wyniku zakażenia wirusem ebola, przy wskaźniku śmiertelności 48,4 procent i 8300 potwierdzonych przypadkach.
  • Walka z epidemią w regionach objętych konfliktami i brakiem zaufania do władz jest utrudniona, a nowe zakażenia odnotowano także na terenach kontrolowanych przez rebeliantów.
  • ONZ oraz władze Konga informują o oznakach słabnięcia transmisji wirusa w niektórych częściach prowincji Ituri, pomimo incydentów takich jak podpalenie centrum medycznego i atak na placówkę zdrowia.
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Agencja AFP wskazuje że ognisko epidemii, które zostało wykryte w połowie maja, dotknęło regiony Demokratycznej Republiki Konga, gdzie w ostatnim czasie dochodzi do zbrojnych starć i przemocy, co w połączeniu z brakiem dostępu do krytycznych zasobów utrudniało służbom zdrowotnym walkę ze śmiertelnym wirusem.

Epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga. Nie żyje ponad 4 tys. osób

Według najnowszych danych przekazanych w piątek, 4018 osób spośród 8300 zakażonych zmarło, a 2162 osoby wyzdrowiały. Daje to wskaźnik śmiertelności na poziomie 48,4 proc.

Działania zaradcze utrudnia nie tylko konflikt wewnętrzny, ale także głęboko zakorzeniona wśród mieszkańców kilku prowincji nieufność wobec władz - dodaje AFP.

Nowe przypadki zakażeń zostały także odnotowane na terenach kontrolowanych przez wspieranych przez Rwandę rebeliantów z grupy AFC/M23. Organizacja podała, że na "ich" terenie zachorowało sześć osób - cztery przypadki zidentyfikowano podczas sekcji zwłok, dwóch pozostałych pacjentów jest w trakcie leczenia.

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Od początku trwającej epidemii, wywołanej wariantem wirusa Bundibugyo, 2 tys. chorych zdołało wyzdrowieć. Kongijski rząd i ONZ poinformowały w ubiegłym miesiącu, że pojawiają się oznaki słabnięcia transmisji wirusa w niektórych częściach prowincji Ituri, gdzie znajduje się epicentrum epidemii.

ONZ informowało też, że w Ituri w ostatnim czasie doszło m.in. do starć z lokalną policją. Spłonęło też centrum medyczne w którym znajdowali się chorzy.

Władze Demokratycznej Repobuliki Konga poinformowały również, że w środę w wyniku ataku na placówkę służby zdrowia w Północnym Kiwu zginął jeden z pracowników.

Reuters wskazuje, że epidemia eboli ma najtragiczniejsze skutki od czasu tej, która nawiedziła państwa zachodniej Afryki w latach 2014-2016. Wówczas na ebolę zmarło 11 tys. osób w Gwinei, Liberii i Sierra Leone.

Źródło: AFP

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