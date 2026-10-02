W skrócie Ponad 4 tysiące osób zmarło w Demokratycznej Republice Konga w wyniku zakażenia wirusem ebola, przy wskaźniku śmiertelności 48,4 procent i 8300 potwierdzonych przypadkach.

Walka z epidemią w regionach objętych konfliktami i brakiem zaufania do władz jest utrudniona, a nowe zakażenia odnotowano także na terenach kontrolowanych przez rebeliantów.

ONZ oraz władze Konga informują o oznakach słabnięcia transmisji wirusa w niektórych częściach prowincji Ituri, pomimo incydentów takich jak podpalenie centrum medycznego i atak na placówkę zdrowia.

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Agencja AFP wskazuje że ognisko epidemii, które zostało wykryte w połowie maja, dotknęło regiony Demokratycznej Republiki Konga, gdzie w ostatnim czasie dochodzi do zbrojnych starć i przemocy, co w połączeniu z brakiem dostępu do krytycznych zasobów utrudniało służbom zdrowotnym walkę ze śmiertelnym wirusem.

Epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga. Nie żyje ponad 4 tys. osób

Według najnowszych danych przekazanych w piątek, 4018 osób spośród 8300 zakażonych zmarło, a 2162 osoby wyzdrowiały. Daje to wskaźnik śmiertelności na poziomie 48,4 proc.

Działania zaradcze utrudnia nie tylko konflikt wewnętrzny, ale także głęboko zakorzeniona wśród mieszkańców kilku prowincji nieufność wobec władz - dodaje AFP.

Nowe przypadki zakażeń zostały także odnotowane na terenach kontrolowanych przez wspieranych przez Rwandę rebeliantów z grupy AFC/M23. Organizacja podała, że na "ich" terenie zachorowało sześć osób - cztery przypadki zidentyfikowano podczas sekcji zwłok, dwóch pozostałych pacjentów jest w trakcie leczenia.

Tragiczny bilans epidemii. ONZ alarmowało o dramatycznych wydarzeniach

Od początku trwającej epidemii, wywołanej wariantem wirusa Bundibugyo, 2 tys. chorych zdołało wyzdrowieć. Kongijski rząd i ONZ poinformowały w ubiegłym miesiącu, że pojawiają się oznaki słabnięcia transmisji wirusa w niektórych częściach prowincji Ituri, gdzie znajduje się epicentrum epidemii.

ONZ informowało też, że w Ituri w ostatnim czasie doszło m.in. do starć z lokalną policją. Spłonęło też centrum medyczne w którym znajdowali się chorzy.

Władze Demokratycznej Repobuliki Konga poinformowały również, że w środę w wyniku ataku na placówkę służby zdrowia w Północnym Kiwu zginął jeden z pracowników.

Reuters wskazuje, że epidemia eboli ma najtragiczniejsze skutki od czasu tej, która nawiedziła państwa zachodniej Afryki w latach 2014-2016. Wówczas na ebolę zmarło 11 tys. osób w Gwinei, Liberii i Sierra Leone.

Źródło: AFP



