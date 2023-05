Rośnie poparcie dla AfD, Zieloni w tarapatach

Do 18 procent wzrosło poparcie dla prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD) - wynika z najnowszego sondażu dla gazety "Blld am Sonntag".

Jak zauważa gazeta na swych stronach internetowych, jeszcze w grudniu 2022 roku 60 procent, czyli prawie dwie trzecie wyborców, deklarowało, że nigdy pod żadnym pozorem nie zagłosuje na AfD. W międzyczasie twierdzi tak tylko nieco ponad połowa (53,9 procent ). "Klimat społeczny rozwinął się na korzyść AfD" - komentuje dla gazety Hermann Binkert, szef ośrodka badania opinii INSA, który przeprowadził sondaż.

Dane te to ważny sygnał przed przyszłorocznymi wyborami we wschodnioniemieckich landach Brandenburgia, Saksonia i Turyngia, gdzie AfD jest silna i "uważana za szczególnie skrajną" - pisze "Bild am Sonntag".

Zieloni najniżej od pięciu lat

Największym poparciem cieszy się obecnie opozycyjna chadecja CDU/CSU - 28 procent. Tymczasem rządząca SPD kanclerza Olafa Scholza oraz jeden z jej koalicjantów Zieloni płacą za ostatnie spory w rządzie dotyczące przede wszystkim ustawy o ogrzewaniu.

Socjaldemokratów popiera obecnie 20 procent wyborców, o jeden punkt procentowy mniej niż przed tygodniem, zaś Zielonych - 13 procent (również mniej o jeden punkt). Tym samym notowania Zielonych spadły do najniższego poziomu od 2018 roku - zauważają media.

Konflikt o ustawę o ogrzewaniu

Planowana przez ministra gospodarki Roberta Habecka z Zielonych ustawa o stopniowej wymianie szkodliwych dla klimatu olejowych i gazowych systemów grzewczych jest w Niemczech tematem gorących sporów i dzieli rząd kanclerza Olafa Scholza. Plany przewidują, że od przyszłego roku każdy nowo zainstalowany system grzewczy musi być zasilany w co najmniej 65 procentach zieloną energią. Jednak Habeck ogłosił niedawno zamiar zmiany niektórych aspektów ustawy.



Według sondażu Insa 57 procent respondentów jest przeciwko zakazowi instalowania ogrzewania olejowego i gazowego, a 28 procent go popiera. 15 procent nie ma zdania w tej sprawie.



31 procent pytanych uważa, że koalicja SPD, Zielonych i FDP przetrwa do końca kadencji w 2025 roku, zaś zdaniem 51 procent rząd Scholza upadnie wcześniej. Zadowolonych z pracy niemieckiego rządu jest 27 procent respondentów. Większość ankietowanych uważa, że Scholz powinien podjąć decyzje, aby rozstrzygnąć spór w koalicji.

