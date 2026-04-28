Sytuacja na spornym akwenie wkroczyła w fazę otwartej konfrontacji. Podczas gdy uwaga Stanów Zjednoczonych jest rozproszona przez trwającą wojnę w Iranie, Pekin zintensyfikował działania typu "szara strefa", starając się przejąć faktyczną kontrolę nad kluczowymi rafami w wyłącznej strefie ekonomicznej Filipin.

Zdjęcia satelitarne z 10 i 11 kwietnia 2026 roku potwierdziły, że Chiny ponownie zablokowały wejście do laguny Scarborough Shoal. Chińska straż przybrzeżna rozciągnęła konstrukcję o długości 352 metrów, blokując dostęp filipińskim rybakom.

Dla wytłumaczenia swoich działań Pekin zastosował pretekst ekologiczny. Chińskie władze ogłosiły, że tworzą tam "narodowy rezerwat przyrody".

Konflikt Chin i Filipin. Manila wzywa sojuszników

Filipiny nie pozostają bierne, dążąc do umiędzynarodowienia konfliktu poprzez zapraszanie państw spoza regionu do wspólnych patroli.

20 kwietnia rozpoczęły się, największe w historii kraju, ćwiczenia Balikatan 2026. Bierze w nich udział blisko 16 000 żołnierzy z Filipin i USA, a także kontyngenty z Australii, Japonii, Kanady i Francji.

Podczas ćwiczeń testowane są nowoczesne systemy rakietowe, w tym amerykański system Typhon, zdolny do odpalania pocisków Tomahawk oraz japońskie pociski przeciwokrętowe Type 88.

Pekin odpowiada na działania Manili. "Zakłócają pokój"

Najnowsze działania Manili spotkały się z oficjalną odpowiedzią chińskiej armii.

W krótkim oświadczeniu podanym przez agencję Reuters stwierdzono, że wezwanie państw spoza regionu do "wspólnych patroli" to "zakłócanie pokoju i stabilności w regionie".

