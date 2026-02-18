W skrócie Szef węgierskiej dyplomacji stwierdził, że obecny rząd Węgier przeszkadza w dążeniach do wciągnięcia całej Europy w wojnę, przekierowania funduszy europejskich na Ukrainę oraz przyjęcia Ukrainy do UE.

- Węgry, pod obecnym rządem, stoją na przeszkodzie ich najważniejszym celom: wciągnięciu całej Europy w wojnę, przekierowaniu europejskich funduszy na Ukrainę i przyjęciu Ukrainy do UE - powiedział we wtorek szef węgierskiej dyplomacji, cytowany przez agencję MTI.

Peter Szijjarto stwierdził, że opozycyjna partia TISZA została "wystawiona do wyścigu" w tym właśnie celu, podkreślając, że jej lider, Peter Magyar, jest chroniony immunitetem Parlamentu Europejskiego.

Węgry. Mocne oskarżenia pod adresem Magyara, "PE ochronił go immunitetem"

- Nie toczy się żadne postępowanie sądowe przeciwko liderowi partii TISZA na Węgrzech, ponieważ Parlament Europejski ochronił go immunitetem. Oczywiście, taka osoba nie będzie mogła odmówić tym, którzy trzymają jej los w swoich rękach - ocenił Szijjarto.

- Bruksela, Berlin i Kijów popierają Tiszę, ponieważ nie odrzuci ona ich żądań - wysłania Węgrów na wojnę, przekierowania węgierskich funduszy na Ukrainę, czy tez przyjęcia Ukrainy do UE - ocenił polityk.

Wybory parlamentarne na Węgrzech. TISZA prowadzi w sondażach

Sama TISZA kilkakrotnie zapowiedziała, że Budapeszt pod jej rządami nie wysłałby węgierskich żołnierzy do Ukrainy. Partia sprzeciwia się też przyspieszonej akcesji Kijowa do UE.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Większość niezależnych sondaży daje TISZY od kilku do kilkunastu punktów procentowych przewagi nad partią Fidesz premiera Viktora Orbana.

