Dawid Szczyrbowski

Oprac.: Dawid Szczyrbowski

Bruksela, Berlin i Kijów mają być gotowe na "bezprecedensową ingerencję" w węgierskie wybory parlamentarne - ostrzegł Peter Szijjarto. Szef dyplomacji przekonywał, że przejęcie władzy przez partię TISZA Petera Magyara jest na rękę UE i Ukrainie. - Parlament Europejski ochronił go immunitetem. Oczywiście, taka osoba nie będzie mogła odmówić tym, którzy trzymają jej los w swoich rękach - zaznaczył.

Dwóch mężczyzn w garniturach stoi obok siebie na tle flag, jeden z nich trzyma rękę na piersi, drugi mówi do mikrofonu. W tle widoczne kolorowe flagi narodowe.
Wybory na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Na zdj. Peter Magyar i Peter SzijjartoAttila KISBENEDEKAFP

  • Szef węgierskiej dyplomacji stwierdził, że obecny rząd Węgier przeszkadza w dążeniach do wciągnięcia całej Europy w wojnę, przekierowania funduszy europejskich na Ukrainę oraz przyjęcia Ukrainy do UE.
  • Peter Szijjarto powiedział, że partia opozycyjna TISZA została wystawiona w wyborach w celu realizacji tych działań, a jej lider Peter Magyar jest chroniony immunitetem Parlamentu Europejskiego.
  • Według Szijjarta nie toczy się żadne postępowanie sądowe przeciwko liderowi TISZY na Węgrzech z powodu tego immunitetu.
  • Szijjarto ocenił, że Bruksela, Berlin oraz Kijów popierają Tiszę, gdyż nie sprzeciwi się ich żądaniom, takim jak wysłanie węgierskich żołnierzy na Ukrainę, przekazanie funduszy i przyjęcie Ukrainy do UE.
  • Według sondaży partia TISZA ma przewagę nad Fideszem premiera Viktora Orbana przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech 12 kwietnia.
- Węgry, pod obecnym rządem, stoją na przeszkodzie ich najważniejszym celom: wciągnięciu całej Europy w wojnę, przekierowaniu europejskich funduszy na Ukrainę i przyjęciu Ukrainy do UE - powiedział we wtorek szef węgierskiej dyplomacji, cytowany przez agencję MTI.

Peter Szijjarto stwierdził, że opozycyjna partia TISZA została "wystawiona do wyścigu" w tym właśnie celu, podkreślając, że jej lider, Peter Magyar, jest chroniony immunitetem Parlamentu Europejskiego.

Węgry. Mocne oskarżenia pod adresem Magyara, "PE ochronił go immunitetem"

- Nie toczy się żadne postępowanie sądowe przeciwko liderowi partii TISZA na Węgrzech, ponieważ Parlament Europejski ochronił go immunitetem. Oczywiście, taka osoba nie będzie mogła odmówić tym, którzy trzymają jej los w swoich rękach - ocenił Szijjarto.

    - Bruksela, Berlin i Kijów popierają Tiszę, ponieważ nie odrzuci ona ich żądań - wysłania Węgrów na wojnę, przekierowania węgierskich funduszy na Ukrainę, czy tez przyjęcia Ukrainy do UE - ocenił polityk.

    Wybory parlamentarne na Węgrzech. TISZA prowadzi w sondażach

    Sama TISZA kilkakrotnie zapowiedziała, że Budapeszt pod jej rządami nie wysłałby węgierskich żołnierzy do Ukrainy. Partia sprzeciwia się też przyspieszonej akcesji Kijowa do UE.

    Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Większość niezależnych sondaży daje TISZY od kilku do kilkunastu punktów procentowych przewagi nad partią Fidesz premiera Viktora Orbana.

