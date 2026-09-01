Rośnie napięcie na linii Rosja-Japonia. Kreml mówi wprost: Niedopuszczalne

W skrócie Rzeczniczka rosyjskiego MSZ uznała rozmieszczenie amerykańskich rakiet w Japonii za niedopuszczalne i niebezpieczne dla Rosji.

W Japonii od 8 do 24 września zaplanowano ćwiczenia wojskowe Orient Shield z udziałem żołnierzy japońskich, amerykańskich i australijskich oraz systemów rakietowych Typhon.

Rosja wezwała Japonię do powrotu do zasad pacyfizmu, podkreślając swoje prawa do Wysp Kurylskich.

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W dniach 8-24 września w Japonii planowane są ćwiczenia wojskowe Orient Shield, w których oprócz krajowych żołnierzy wezmą udział także Amerykanie oraz Australijczycy. W manewrach wykorzystane zostaną systemy rakietowe Typhon zdolne wystrzeliwać pociski SM6 i Tomahawk.

Ćwiczenia odbędą się m.in. na wyspie Hokkaido, położonej ok. 40 km od granicy z Rosją.

Moskwa uderza w Tokio. Przyczyną amerykańskie systemy rakietowe

Broń trafiła do Japonii już w czerwcu. Po zakończeniu ćwiczeń przeniesiona zostanie do miejscowej amerykańskiej bazy wojskowej. Scenariusz ten nie jest na rękę Kremlowi, który - ustami Marii Zacharowej - wyraził swoją dezaprobatę.

Rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oceniła podczas briefingu prasowego na marginesie Wschodniego Forum Ekonomicznego we Władywostoku, że rozmieszczenie amerykańskich systemów we wschodnioazjatyckim kraju jest "niedopuszczalne", nawet "pod pretekstem ćwiczeń" i stanowi bezpośrednie zagrożenie dla Rosji.

Poinformowała też, że Moskwa przekazała swoje uwagi japońskiej ambasadzie. - Stanowczo zwrócono uwagę stronie japońskiej na kategoryczną niedopuszczalność prowokacyjnych działań wojskowych w pobliżu granic Dalekiego Wschodu - przekazała Zacharowa.

Kuriozalne wystąpienie Zacharowej. Rosja wzywa Japonię do "powrotu do zasad pacyfizmu"

Podczas rozmowy z dziennikarzami Zacharowa zarzucała Japonii, że poprzez swoje działania udowadnia, że nie jest w stanie zaakceptować wyniku II wojny światowej. - Sąsiedzi Japonii oraz większość państw regionu Azji i Pacyfiku coraz częściej obawiają się obecnej polityki rządu japońskiego dotyczącej remilitaryzacji, prób wybielania zbrodni z czasów agresji w Azji oraz przedstawiania absurdalnych i nielegalnych roszczeń terytorialnych wobec Rosji - mówiła.

Rzeczniczka MSZ stwierdziła, że Moskwa "wzywa" Tokio do "powrotu do zasad pacyfizmu". - Ważne jest również, aby podkreślić, że Wyspy Kurylskie zostały przekazane Rosji na absolutnie uzasadnionych podstawach po zakończeniu II wojny światowej, co jest zapisane w umowach państw alianckich oraz Karcie ONZ - oświadczyła.

- Suwerenność i jurysdykcja Rosji nad tymi terytoriami nie budzą żadnych wątpliwości - podsumowała Zacharowa.



