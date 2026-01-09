Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Ajatollah grozi protestującym

"Wandale" - takim określeniem najwyższy przywódca Iranu nazwał uczestników protestów, które osiągnęły wielką skalę, opanowując największe ośrodki miejskie. - Wszyscy wiedzą, że islamska republika doszła do władzy krwią setek tysięcy honorowych ludzi, nie ustąpi więc wobec sabotażystów - grzmiał ajatollah Ali Chamenei. Ludzie w gniewie wychodzą na ulice, skarżąc się na brak środków do życia.

Wizerunek starszego mężczyzny w czarnym nakryciu głowy i tradycyjnym stroju na tle nocnej sceny ulicznej z tłumem ludzi oraz śladami zamieszek, zniszczonymi sklepami i porozrzucanymi przedmiotami.
Najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei reaguje na protestyAFP/ KAMRAN / MIDDLE EAST IMAGES / MIDDLE EAST IMAGES; Office of the Supreme Leader of Iran Getty Images

  • Masowe protesty w Iranie wybuchły z powodu narastającej biedy i braku środków do życia.
  • Ajatollah Chamenei oskarża USA o inspirowanie protestów i zapowiada twardą reakcję władz.
  • Organizacje praw człowieka alarmują o brutalnych działaniach służb bezpieczeństwa wobec demonstrantów.
Manifestanci skandują hasła "śmierć dyktatorowi" i palą mijane budynki urzędów -relacjonuje agencja AFP. Sytuacja w Iranie zaognia się od kilku dni. Tłumy ludzi zwracają uwagę na głód i biedę z powodu rosnących kosztów życia.

Według monitora sieci Netblocks w Iranie władze wprowadziły całkowity blackout telekomunikacyjny. W piątek rano poinformowano, że kraj "od 12 godzin jest offline", podczas gdy służby próbują stłumić masowe protesty.

Niewykluczone, że to największe demonstracje w historii Islamskiej Republiki Iranu - zauważono w piątkowej depeszy.

Iran. Ajatollah przerwał milczenie. Zapowiedział odparcie protestów

Ali Chamenei - najwyższy przywódca Iranu - w transmitowanym w telewizji państwowej przemówieniu nazwał uczestników protestów wandalami i sabotażystami. Zapewnił, że władze nie ugną się pod ich naciskiem.

Ajatollah odniósł się m.in. do wydarzeń z ubiegłego roku, oskarżając prezydenta USA Donalda Trumpa o inspirowanie manifestacji opozycji. Jak stwierdził, ręce amerykańskiego przywódcy "są splamione krwią ponad tysiąca Irańczyków".

Przypomnijmy, w czerwcu 2025 roku Izrael zaatakował terytorium Islamskiej Republice Iranu. USA wsparły ataki, wysyłając na Bliski Wschód swoje jednostki. Celem miało być zniszczenie irańskiego programu jądrowego.

    Iran oskarża USA o kryzys w państwie. "Przywódca zostanie obalony"

    Według rządzącego w Iranie ajatollaha "arogancki przywódca USA" zostanie "obalony" podobnie jak irański rząd w 1979 roku. To nawiązanie do rewolucji, która doprowadziła do obalenia szacha Mohammada Rezy Pahlawiego i przekształcenia ustroju kraju z monarchii konstytucyjnej w republikę islamską.

    - Wczoraj wieczorem w Teheranie grupa wandali przyszła i zniszczyła budynek, który do nich należy, by zadowolić prezydenta USA - przekonywał Ali Chamenei w propagandowym wystąpieniu. W tle słychać było słowa "śmierć Ameryce".

    - Wszyscy wiedzą, że islamska republika doszła do władzy krwią setek tysięcy honorowych ludzi, więc nie ustąpi wobec sabotażystów - dodał.

      Donald Trump stwierdził w czwartek, że "entuzjazm do obalenia tego (irańskiego - red.) reżimu jest niesamowity" i ostrzegł, że jeśli irańskie władze zaczną zabijać protestujących, USA "uderzą w nich bardzo mocno". - Jesteśmy gotowi to zrobić - oświadczył.

      Protesty w Iranie. Organizacje praw człowieka podnoszą alarm

      Organizacje praw człowieka oskarżają siły bezpieczeństwa Iranu o użycie broni palnej i zabicie wielu protestujących. Agencja AFP zwraca uwagę, że dostępne nagrania nie potwierdzają takich zdarzeń.

      Do kontynuowania manifestacji w piątek wezwał przebywający na emigracji syn obalonego szacha, Reza Pahlavi. Faktycznie w Iranie mamy do czynienia z najpoważniejszym zrywem społecznym od czasu protestów po śmierci Mahsy Amini, które wstrząsnęły krajem na przełomie 2022 i 2023 roku.

      Obecne demonstracje objęły zasięgiem najważniejsze ośrodki miejskie, a ich uczestnicy otwarcie domagają się upadku religijnej dyktatury.

      Źródło: AFP

