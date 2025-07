Rośnie napięcie między sąsiadami. W tle spór o Szmaragdowy Trójkąt

Tajskie wojsko poinformowało, że w czwartek wczesnym rankiem, na tajsko-kambodżańskiej granicy, doszło do starć z siłami Kambodży. Bangkok twierdzi, że w trakcie incydentu rannych zostało co najmniej dwóch jego żołnierzy. Zapewnia też, że to kambodżańska armia pierwsza otworzyła ogień.