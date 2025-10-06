Rośnie napięcie między państwami. Ostrzeżenia przed zamachem

Aleksandra Czurczak

Ostrzegamy rząd USA przed poważnym zagrożeniem - oświadczył w poniedziałek przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Wenezueli Jorge Rodriguez. Według niego przedstawiciele lokalnej prawicy planują podłożyć ładunki wybuchowe w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Caracas. Jak wskazuje AFP, powodem planowanego ataku jest "zaostrzenie napięć między oboma krajami".

  • Władze Wenezueli ujawniły plan lokalnej prawicy dotyczący podłożenia ładunków wybuchowych w ambasadzie USA w Caracas.
  • Relacje między Wenezuelą a Stanami Zjednoczonymi są napięte po wysłaniu amerykańskich okrętów wojennych na Karaiby.
  • Stany Zjednoczone nie uznały reelekcji Maduro i oskarżają Wenezuelę o udział w handlu narkotykami, natomiast Caracas zaprzecza tym zarzutom.
Władze Wenezueli poinformowały w poniedziałek, że wykryła plan mający na celu podłożenie ładunków wybuchowych w ambasadzie USA w Caracas.

"Ostrzegamy rząd Stanów Zjednoczonych przed poważnym zagrożeniem: poprzez operację pod fałszywą flagą ekstremistyczne ośrodki lokalnej prawicy zamierzają podłożyć ładunki wybuchowe w ambasadzie USA w Wenezueli" - oznajmił w oświadczeniu przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Jorge Rodriguez.

    Poinformował również, w wiadomości opublikowanej na kanale Telegram, że zagrożenie jest "poważne".

    Wenezuela. Władze ostrzegają o planowanym ataku na ambasadę USA

    Rząd Wenezueli systematycznie oskarża opozycję o rzeczywiste lub wyimaginowane spiski - przypomniała agencja AFP.

    Caracas i Waszyngton zerwały stosunki dyplomatyczne w 2019 roku. W ambasadzie USA nie ma już amerykańskiego personelu, choć może w niej nadal przebywać kilku lokalnych pracowników - stwierdziła agencja.

      Napięcia na linii USA - Wenezuela. Chodzi o nielegalny proceder

      Stany Zjednoczone uczyniły Wenezuelę głównym celem walki z handlem narkotykami.

      Administracja prezydenta Donalda Trumpa wysłała okręty wojenne i samoloty w rejon Karaibów oraz zbombardowała kilka małych łodzi u wybrzeży Wenezueli, zabijając co najmniej 21 osób.

      Waszyngton twierdzi, że ataki uniemożliwiają dotarcie zakazanych substancja do Stanów Zjednoczonych. Władze w Caracas stanowczo zaprzeczyły tym oskarżeniom

      AFP przypomina, że Stany Zjednoczone nie uznały reelekcji Maduro w 2024 r., odrzuconej przez wenezuelską opozycję i większą część świata jako głos skradziony.

