W skrócie Władze Wenezueli ujawniły plan lokalnej prawicy dotyczący podłożenia ładunków wybuchowych w ambasadzie USA w Caracas.

Relacje między Wenezuelą a Stanami Zjednoczonymi są napięte po wysłaniu amerykańskich okrętów wojennych na Karaiby.

Stany Zjednoczone nie uznały reelekcji Maduro i oskarżają Wenezuelę o udział w handlu narkotykami, natomiast Caracas zaprzecza tym zarzutom.

Władze Wenezueli poinformowały w poniedziałek, że wykryła plan mający na celu podłożenie ładunków wybuchowych w ambasadzie USA w Caracas.

"Ostrzegamy rząd Stanów Zjednoczonych przed poważnym zagrożeniem: poprzez operację pod fałszywą flagą ekstremistyczne ośrodki lokalnej prawicy zamierzają podłożyć ładunki wybuchowe w ambasadzie USA w Wenezueli" - oznajmił w oświadczeniu przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Jorge Rodriguez.

Poinformował również, w wiadomości opublikowanej na kanale Telegram, że zagrożenie jest "poważne".

Rząd Wenezueli systematycznie oskarża opozycję o rzeczywiste lub wyimaginowane spiski - przypomniała agencja AFP.

Caracas i Waszyngton zerwały stosunki dyplomatyczne w 2019 roku. W ambasadzie USA nie ma już amerykańskiego personelu, choć może w niej nadal przebywać kilku lokalnych pracowników - stwierdziła agencja.

Napięcia na linii USA - Wenezuela. Chodzi o nielegalny proceder

Stany Zjednoczone uczyniły Wenezuelę głównym celem walki z handlem narkotykami.

Administracja prezydenta Donalda Trumpa wysłała okręty wojenne i samoloty w rejon Karaibów oraz zbombardowała kilka małych łodzi u wybrzeży Wenezueli, zabijając co najmniej 21 osób.

Waszyngton twierdzi, że ataki uniemożliwiają dotarcie zakazanych substancja do Stanów Zjednoczonych. Władze w Caracas stanowczo zaprzeczyły tym oskarżeniom

AFP przypomina, że Stany Zjednoczone nie uznały reelekcji Maduro w 2024 r., odrzuconej przez wenezuelską opozycję i większą część świata jako głos skradziony.

