W skrócie Ambasador Izraela w Kijowie został wezwany do ukraińskiego MSZ z powodu braku reakcji Izraela na temat importu zboża z okupowanych terytoriów Ukrainy.

Statek Panormitis ze zbożem z okupowanych terenów Ukrainy oczekuje na zgodę na rozładunek w Hajfie, a według "Haaretz" w Izraelu rozładowano już cztery takie transporty.

Izrael poinformował, że zarzuty Ukrainy nie są poparte dowodami i nie przedstawiono żadnych dowodów.

Ukraińskie źródło dyplomatyczne przekazało, że Kijów zastrzega sobie prawo do podjęcia działań dyplomatycznych i prawnych na szczeblu międzynarodowym.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha poinformował w poniedziałek, że ambasador Izraela w Kijowie został wezwany do ministerstwa w związku z - jak to określił - bezczynnością Izraela w kwestii zezwalania na wwóz do kraju dostaw zboża z okupowanej przez Rosję Ukrainy.

Izraelski dziennik "Haaretz" wcześniej poinformował, że statek Panormitis, ze zbożem z okupowanych terytoriów Ukrainy, oczekuje na pozwolenie na rozładunek w Hajfie. Ustalenia dziennika potwierdziły ukraińskie media. Rosja po cichu dostarcza Izraelowi skradzioną ukraińską pszenicę - ustaliło śledztwo portalu Suspilne.

"Haaretz" dodał, że w tym roku w Izraelu rozładowano już cztery transporty zboża z okupowanej Ukrainy.

Spór na linii Kijów - Jerozolima. Poszło o ukraińskie zboże

Sybiha na platformie społecznościowej X, stwierdził, że "trudno zrozumieć brak odpowiedniej reakcji Izraela na uzasadnione żądanie Ukrainy dotyczące poprzedniego statku, który dostarczył skradzione towary do Hajfy".

"Teraz, gdy kolejny taki statek dotarł do Hajfy, ponownie ostrzegamy Izrael przed przyjmowaniem skradzionego zboża i szkodzeniem naszym stosunkom" - dodał.

Minister Sybiha przekazał, że ambasador Izraela został poproszony o stawienie się we wtorek w MSZ, aby Kijów mógł mu "przedstawić notę protestacyjną i zażądać odpowiednich działań".

W swojej odpowiedzi, również na X, minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Sa'ar stwierdził, że sprawa zostanie zbadana, ale "zarzuty nie stanowią dowodów i żadnych dowodów nie przedstawiono."

Ukraina traci cierpliwość do Izraela. Wezwali ambasadora

"Nie złożyliście nawet wniosku o pomoc prawną, zanim zwróciliście się do mediów i mediów społecznościowych" - napisał Sa'ar. Stosunki dyplomatyczne "nie są utrzymywane na Twitterze ani w mediach" - dodał.

Ukraińskie źródło dyplomatyczne, wypowiadające się pod warunkiem zachowania anonimowości, poinformowało, że jeśli Izrael nie odmówi rozładunku zboża, Kijów "zastrzega sobie prawo do podjęcia pełnego zestawu działań dyplomatycznych i prawnych na szczeblu międzynarodowym".

Dziennikarze Slidstva.Info ustalili, że tylko w latach 2023-24 Turcja zakupiła ponad 54 tysiące ton zboża, które zostało wysłane przez rosyjską firmę z okupowanego Mariupola. Część tego zboża trafiła do tureckiej firmy Erisler, uczestniczącej w Światowym Programie Żywnościowym ONZ.

