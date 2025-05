We wtorek sekretarz zdrowia Robert F. Kennedy Jr. ogłosił bowiem, że szczepienia przeciwko COVID-19 nie są już zalecane dla zdrowych dzieci i kobiet w ciąży. Posunięcie to zostało natychmiast zakwestionowane przez kilku ekspertów ds. zdrowia publicznego .

Nowy wariant, który rozprzestrzenia się obecnie na całym świecie, do połowy maja wykryto w 11 proc. zgłoszonych do badań próbek. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała go za "wariant monitorowany".