W skrócie Liczba ofiar protestów w Iranie przekroczyła już 2,5 tys., co stanowi historyczną skalę w porównaniu do ruchów społecznych w kraju w ostatnich dziesięcioleciach.

Stany Zjednoczone, na czele z Donaldem Trumpem, otwarcie wspierają demonstrantów, a prezydent USA apeluje do Irańczyków o kontynuację manifestacji.

Firma SpaceX Elona Muska udostępniła w Iranie bezpłatny internet poprzez usługę Starlink, mimo działań irańskiego rządu zmierzających do zablokowania tej łączności.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ogólnokrajowe protesty wymierzone w teokratyczny rząd w Iranie przyniosły do tej pory, według danych aktywistów, 2 571 ofiar śmiertelnych. Liczba ta niebezpiecznie zbliża się do bilansu z czasów Rewolucji Islamskiej z lat 1978-79, kiedy to zginąć miało ponad 3 tys. osób.

Aktywiści podkreślają i przestrzegają, że skala dwukrotnie przewyższa wszystkie rozruchy, które obserwowane były w Iranie na przestrzeni ostatnich dekad.

Rośnie liczba ofiar protestów w Iranie. Trump nawołuje do kontynuacji

Wspierający irańskie protesty Donald Trump wezwał we wtorek manifestantów do kontynuacji demonstracji przeciwko Wielkiemu Ajatollahowi Aliemu Chamenei. "Irańscy patrioci - protestujcie dalej. Przejmijcie swoje instytucje" - pisał w mediach społecznościowych.

Zapewnił też, że odwołał wszystkie swoje spotkania z przedstawicielami irańskiego rządu i nie zamierza ich wznawiać do czasu, aż "bezsensowne zabijanie protestujących nie ustanie". Trump dodał także, że "pomoc jest w drodze".

W rozmowie z dziennikarzami amerykański prezydent stwierdził, że czeka na dokładny raport dotyczący liczby ofiar, od którego uzależnia podejmowanie dalszych decyzji w sprawie Iranu.

Przed ewentualną ingerencją ostrzega Trumpa z kolei rząd w Teheranie. Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Larijani postawił amerykańskiego prezydenta na pierwszym miejscu listy "zabójców narodu irańskiego". Na drugim znalazł się premier Izraela Binjamin Netanjahu.

Wsparcie z USA dla Irańczyków. Starlink za darmo

Tymczasem Ahmad Ahmadian - dyrektor amerykańskiej organizacji współpracującej z Irańczykami, celem zapewnienia dostępu do internetu Holistic Resilience, poinformował, że Starlink jest już dostępny w Iranie w pełni za darmo.

SpaceX miało zadecydować o cofnięciu płatności za usługę, która oficjalnie jest zakazana w kraju. Mimo to, jak podaje Bloomberg, w Iranie funkcjonuje ponad 50 tys. terminali Starlink.

Rząd w Teheranie podejmuje wysiłki celem tłumienia sygnału nadawanego przez satelity Elona Muska. Użytkownicy sieci amerykańskiego miliardera są ścigani przez policję.

Źródła: AP, RBC

Polska 2050 na listach z KO? Pełczyńska-Nałęcz stanowczo Polsat News Polsat News