W skrócie W pożarze lasu w Almerii na południu Hiszpanii zginęło 12 osób, część odnaleziono we wrakach samochodów.

Władze ewakuowały mieszkańców kilku wiosek i zamknięto lokalne drogi, a około 50 osób przebywa w miejscowym ośrodku kultury.

Fale upałów przyczyniły się do powstania pożarów, a Europa według danych meteorologicznych ociepla się ponad dwukrotnie szybciej niż średnia globalna.

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Minister ds. Prezydencji, Zdrowia i Sytuacji Nadzwyczajnych Antonio Sanz nazwał ten pożar "najbardziej niszczycielskim, jaki dotychczas miał miejsce w regionie" i określił sytuację jako "bezprecedensową tragedię".

Jak podała agencja Reutera, liczba ofiar sięgnęła 12. Część z nich została odnaleziona w swoich samochodach.

Z powodu dużego zagrożenia mieszkańcy kilku wiosek zostali ewakuowani, a około 50 osób przebywa w miejscowym ośrodku kultury. Kilka lokalnych dróg zostało zamkniętych. Sześć ofiar śmiertelnych znaleziono w wiosce Bedar. Z żywiołem walczy około 150 strażaków.

Początkowo pojawiały się doniesienia o sześciu ofiarach śmiertelnych pożaru.

"Składamy najgłębsze kondolencje rodzinom sześciu osób, które straciły życie w Los Gallardos, oraz wyrażamy nasze współczucie dla wszystkich gmin dotkniętych pożarem" - napisał w poście na X Juanma Moreno, przywódca południowego regionu Hiszpanii - Andaluzji.

Hiszpania. Niszczycielski pożar po fali upałów

Los Gallardos to gmina w prowincji Almería w południowym regionie Hiszpanii - Andaluzji.

Pożar ten nastąpił po tym, jak na początku tygodnia niekontrolowany pożar lasów w południowej Francji zmusił do ewakuacji ponad 10 000 osób z dwudziestu kilku małych miasteczek i wsi położonych w pobliżu granicy z Hiszpanią.

Fale upałów, które nawiedziły zachodnią Europę na początku lata, w maju i czerwcu, wysuszyły rozległe obszary, czyniąc je w tym roku szczególnie podatnymi na pożary.

Europa ociepla się w zastraszającym tempie

Według Światowej Organizacji MeteorologicznejEuropa ociepla się ponad dwukrotnie szybciej niż średnia globalna, co sprawia, że długotrwałe okresy upałów stają się coraz bardziej prawdopodobne. To stwarza sprzyjające warunki dla niszczycielskich pożarów.

Według Europejskiego Systemu o Pożarach Lasów (EFFIS) w 2025 roku w Hiszpanii płomienie strawiły ponad 393 000 hektarów, osiem osób zginęło, 86 zostało rannych a 42 000 ewakuowano.

Źródło: Reuters





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