"Według statystyk opublikowanych niedawno przez La Dernière Heure (DH), w okresie styczeń-luty 2023 r. liczba włamań wzrosła w prawie wszystkich regionach Belgii w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Szczególnie duży wzrost odnotowano w Antwerpii (115 proc.), Flandrii Wschodniej (92 proc.) i Limburgii (90 proc.)" - czytamy.

W samej Brukseli przypadki kradzieży na przestrzeni roku wzrosły o 32 proc.

Jedyną prowincją, która zanotowała nieznaczny, bo dwuprocentowy spadek jest Liège.

Przyczyną pogarszająca się sytuacja materialna

- Interesujące jest to, że profil włamywaczy się różnicuje - wyjaśniła Maëlle Charles, kierownik brukselskiego oddziału firmy ochroniarskiej Verisure. Działają gangi profesjonalnych włamywaczy, ale są też przypadki osób działających w pojedynkę.

Reklama

Eksperci uważają, że przyczyną wzrostu jest pogarszająca się sytuacja materialna. "Wraz ze spadkiem siły nabywczej rośnie niepewność finansowa. Niektóre rodziny nie potrafią już wiązać końca z końcem i dlatego dopuszczają się włamań" - czytamy w dzienniku.

Belgia liderem niechlubnego rankingu

Już na początku zeszłego roku - jak podaje "The Brussels Times" - opublikowane zostały badania, wedle których Belgia ma najwyższy wskaźnik rabunków na mieszkańca w Unii Europejskiej.

Co ciekawe włamywacze są coraz bardziej kreatywni. - Jeden z naszych klientów był na wakacjach, gdy pojawili się ludzie z białą furgonetką i drabiną - opowiadał Charles.

Zaciekawiony sąsiad wyszedł i zapytał, co robią. - Uprzejmie przedstawili się jako pracownicy firmy hydraulicznej, którzy przyjechali sprawdzić przeciek, zapewniając, że właściciel wie o ich wizycie - mówił. Wtedy sąsiad spokojnie odszedł, a rabusie opróżnili dom.

Co ciekawe złodzieje często decydują się na kradzieże w momencie, lokatorzy mieszkań nigdzie nie wyjeżdżają, bo jest to bardziej opłacalne. - Włamywacze mogą wówczas ukraść zegarki, telefony komórkowe, portfele, kluczyki do samochodu itp. - wyjaśniał ekspert.

Włamania zdarzają się też często latem, kiedy ludzie posiadający ogródek korzystają ze słońca i zostawiają otwarte drzwi.