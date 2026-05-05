W skrócie Na początku 2026 roku przeciętne gospodarstwo domowe pobierające zasiłek obywatelski w Niemczech otrzymywało średnio 1371 euro miesięcznie, co stanowi wzrost o 28,4 procent w porównaniu z 2022 rokiem.

Głównymi czynnikami wzrostu kosztów zasiłków były rosnące stawki czynszu oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Wysokość świadczeń wykazuje znaczne różnice regionalne, głównie ze względu na różnice w kosztach najmu; od 1 lipca 2026 roku zasiłek obywatelski zostanie zastąpiony przez zabezpieczenie podstawowe z ostrzejszymi zasadami.

"Na początku roku 2026 każde z 2,83 mln gospodarstw domowych w Niemczech otrzymujących zasiłek obywatelski dostawało średnio 1371 euro z urzędu pracy" - pisze w niemiecka gazeta "Bild".

Zasiłek obywatelski przysługuje osobom pozostającym przez długi czas bez pracy lub takim, którzy nie mają wystarczających dochodów na utrzymanie. Podstawowa stawka wynosi obecnie 563 euro dla osoby samotnej, ale oprócz tego pokrywane są także koszty mieszkania i ubezpieczenia zdrowotnego.

Niemcy. Wzrosły świadczenia specjalne

Jak twierdzi "Bild", od 2022 roku świadczenia socjalne dla odbiorców tego zasiłku wzrosły średnio z 1068 euro do 1371 euro. "To o 28,4 procent więcej" - czytamy. "Dla porównania: według Federalnego Urzędu Statystycznego płace wzrosły w tym samym okresie o 19,4 procent" - wskazuje gazeta.

"Tylko w styczniu urzędy pracy wypłaciły 3,9 miliarda euro świadczeń socjalnych osobom korzystającym z zasiłku obywatelskiego. Im większa tzw. wspólnota potrzeb, tym wyższe świadczenia. Tak więc osoba samotna otrzymywała średnio 1076 euro (w tym czynsz i koszty ogrzewania), para bez dzieci 1489 euro, a para z dziećmi 2287 euro miesięcznie" - wylicza "Bild".

Dodaje, że na wzrost kosztów świadczeń wpłynęły przede wszystkim rosnące składki na ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne oraz koszty mieszkania. Średnie wydatki na ubezpieczenia społeczne wzrosły o 18 euro do 240 euro miesięcznie. Koszty czynszu wzrosły średnio o 16 euro do 568 euro" - wskazuje "Bild".

Świadczenia socjalne w Niemczech. Znaczne różnice regionalne

W wydaniu internetowym dziennik publikuje jednocześnie "Atlas zasiłku obywatelskiego", w którym widoczne są znaczne różnice regionalne w wysokości świadczeń socjalnych.

Najwięcej otrzymywali na początku roku beneficjenci w powiecie Main-Taunus w Hesji na zachodzie Niemiec (średnio 1597 euro miesięcznie), w Darmstadt w Hesji (1576 euro) i w Hamburgu (1573 euro). Najmniej dostawali odbiorcy zasiłku w powiecie Saale-Holzland w Turyngii (1115 euro), w Kitzingen w Bawarii i w powiecie Schmalkalden-Meiningen w Turyngii (po 1119 euro).

Głównym powodem tych różnic są czynsze - wysokie przede wszystkim w dużych miastach. Na przykład para pobierająca zasiłek obywatelski w powiecie Altmarkkreis Salzwedel (Saksonia-Anhalt) otrzymuje oprócz jednolitej podstawowej stawki dodatek w wysokości 317 euro na czynsz i ogrzewanie, natomiast w Darmstadt - jest to 719 euro.

"Największa różnica dotyczy gospodarstw domowych składających się z pięciu lub więcej osób: w bawarskim Oberallgau koszty te wynoszą 481 euro, natomiast w Hamburgu - 2056 euro, czyli ponad cztery razy więcej" - wylicza gazeta.

Od 1 lipca 2026 roku zasiłek obywatelski zostanie zastąpiony przez nowe świadczenie: zabezpieczenie podstawowe (Grundsicherung). W założeniu reforma ma wprowadzić bardziej restrykcyjne zasady i m.in. surowsze sankcje za odmowe podjęcia pracy.

Opracowanie: Anna Widzyk

