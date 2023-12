Interwencja w sprawie problemów z... jajkami

Jedno z pytań, które padło w trakcie konferencji dotyczyło, jak określono, bardzo "ludzkiego problemu" . Mieszkanka Tambowa zaapelowała do Władimira Putina , by ten natychmiast zajął się sprawą cen jajek , które wzrosły na tyle, że nie stać jest na nie emerytów.

Władimir Putin ekspertem od radzenia sobie ze stresem

- Co pomaga nam przetrwać, gdy jesteśmy atakowani? Call of Duty'a. Mogę to powiedzieć bez żadnego patosu. Przez wiele lat nauczyłem się, że trzeba starać się wybierać to, co najważniejsze i robić wszystko, aby osiągnąć swoje cele, nie zwracając uwagi na wszystkie bzdury - wyjaśnił Putin.