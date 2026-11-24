W skrócie Rosjanin Aleksiej Fierapontow został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora generalnego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, co wywołało sprzeciw Ukrainy.

Szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha określił tę decyzję mianem absurdu i zapowiedział złożenie oficjalnej noty protestacyjnej w związku z nominacją Rosjanina.

Fierapontow, który objęty jest ukraińskimi sankcjami, był wiceszefem rosyjskiego organu nadzoru jądrowego i uczestniczył w przejęciu Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.

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"Powołanie objętego sankcjami urzędnika rosyjskiego na stanowisko zastępcy dyrektora generalnego MAEA jest absurdem. Ta osoba była bezpośrednio zaangażowana w próbę zalegalizowania pierwszego w historii przejęcia wojskowego największej europejskiej elektrowni atomowej w Zaporożu" - stwierdził szef ukraińskiego resortu spraw zagranicznych Andrij Sybiha.

Według Ukraińca "współsprawca jednej z największych kradzieży i zbrodni przeciwko bezpieczeństwu nuklearnemu będzie teraz zasiadał w kierownictwie MAEA". "Taka słabość i brak wartości to z pewnością nie to, czego potrzebuje świat w czasach kryzysu, gdy przywództwo oparte na zasadach jest konieczne do realizacji celów i zasad zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych" - dodał.

Ukraiński minister poinformował również, że "polecił dyplomatom, by wyrazili naszą opinię na ten temat za pośrednictwem oficjalnego demarche i noty protestacyjnej".

Rosjanin powołany na ważne stanowisko w MAEA

Aleksiej Fierapontow został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora generalnego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafaela Grossiego. Rosjanin dotychczas pełnił funkcję wiceszefa rosyjskiego państwowego organu nadzoru jądrowego.

W związku ze swoją funkcją brał on udział w działaniach mających na celu legitymizację przejęcia przez Rosjan ukraińskiej Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej - największej elektrowni atomowej w Europie. W związku z tym został on objęty ukraińskimi sankcjami od lutego 2023 roku.

Ukraińscy ministrowie spraw zagranicznych i energii wydali wspólne oświadczenie, w którym wezwali władze MAEA do niepowoływania Fierapontowa na stanowisko. Zaapelowali również do pozostałych państw członkowskich organizacji o sprzeciw wobec powołania Rosjanina.



