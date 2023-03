Rosjanin oblał prawniczkę benzyną, wyciągnął zapałki. Wszystko się nagrało

10-litrowy kanister i zapałki - tym pewien Rosjanin "nastraszył" prawniczkę, z której usług nie był do końca zadowolony. Nagranie z jego wtargnięcia do kancelarii i oblania kobiety benzyną trafiło do sieci.

Zdjęcie Mężczyzna oblał prawniczkę benzyną / bazabazon / Telegram