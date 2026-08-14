Rosjanin miał szpiegować na rzecz Polski. Sąd nie miał litości

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Rosja skazała swojego obywatela na 23 lata pozbawienia wolności za szpiegostwo na rzecz Polski - wynika z informacji przekazanych przez FSB. Georgij Pirogow ma odbyć wyrok w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Mężczyzna rzekomo gromadził informacje o rosyjskich systemach stosowanych w wojnie przeciwko Ukrainie i przekazywał je polskim służbom wywiadowczym.

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Siedziba FSB w Moskwie, zdjęcie Rosjanina Georgija Pirogowa
Rosjanin skazany na kolonię karną. FSB: Szpiegował na rzecz PolskiMLADEN ANTONOV / AFP ; x.com/nexta_tvmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Rosyjski sąd skazał Georgija Pirogowa na 23 lata więzienia za rzekome szpiegostwo na rzecz polskich służb specjalnych.
  • Według FSB Pirogow miał przekazywać Polsce informacje o rosyjskich systemach uzbrojenia używanych podczas wojny na Ukrainie oraz dane związane z produkcją i zastosowaniem systemów rakietowych.
  • FSB twierdzi, że Pirogow przebywając w Polsce nawiązał kontakt ze Służbą Wywiadu Wojskowego. Przesyłał tajne informacje oraz wspierał finansowo Siły Zbrojne Ukrainy, jednak doniesień tych nie zweryfikowano.
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Informację o karze więzienia dla obywatela Federacji Rosyjskiej przekazało FSB. Na nią powołuje się prokremlowska agencja Tass, którą z kolei cytuje Reuters.

W wydanym komunikacie podano, że skazany przez sąd w Moskwie obywatel Rosji to urodzony w 1989 roku Georgij Pirogow. Mężczyzna ma spędzić w więzieniu 23 lata za rzekome "szpiegostwo na rzecz polskich służb specjalnych".

Moskwa. Rosjanin skazany, miał szpiegować na rzecz Polski

Z informacji przekazanych przez propagandową Tass wynika, iż Pirogow miał gromadzić dane dotyczące zaawansowanych systemów uzbrojenia stosowanego przez Rosję w trakcie wojny w Ukrainie

Mężczyzna miał też rzekomo pozyskiwać informacje na temat produkcji i zastosowania systemów rakietowych.

Biuro prasowe FSB przekazało, że wyrok skazujący Georgija Władimirowicza Pirogowa jest prawomocny. Mężczyzna został skazany na karę pozbawienia wolności do odbycia w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. 

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Na Rosjanina nałożono też grzywnę w wysokości 800 tys. rubli (ok. 35 550 zł) oraz ograniczenie wolności na dwa lata.

Obywatel Rosji miał szpiegować dla Polski. "Nawiązał kontakt"

Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji nadmieniła w komunikacie, że Pirogow opuścił ojczyznę po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. W kwietniu 2022 roku, przebywając w Polsce, "nawiązał kontakt z przedstawicielem Służby Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej RP i otrzymał zadanie zebrania i przekazania informacji niejawnych".

Mężczyzna miał rzekomo wykorzystywać kontakty wśród pracowników rosyjskiego przemysłu obronnego, a następnie zdobywał dla zagranicznych służb specjalnych nie tylko poufne informacje dotyczące produkcji i stosowania systemów rakietowych, ale i "dane osobowe osób mających dostęp do tajemnicy państwowej".

Zdaniem FSB Rosjanin dokonywał też przelewów w kryptowalucie na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy, miał kupować amunicję dla ugrupowań zbrojnych i organizować jej dostawę z Polski do Ukrainy.

Doniesień FSB nie udało się dotychczas zweryfikować. Należy pamiętać, iż informacje przekazywane przez stronę rosyjską mogą być elementem propagandowej narracji wpisującej się w wojnę informacyjną.

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