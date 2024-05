Oferujemy nagrodę w wysokości do 10 milionów dolarów za informacje, które doprowadzą do zatrzymania Rosjanina Dmitrija Choroszewa - wynika z komunikatu Departament Stanu USA . Udostępniono także zdjęcia poszukiwanego listem gończym mężczyzny.

Poszukiwania Dmitrija Choroszewa. Przewodził grupą przestępczą

We wtorek Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Australia postawiły w stan oskarżenia i nałożyły sankcje na Rosjanina. To m.in. zamrożenie aktywów i zakaz podróżowania. Stało się to po tym, jak odkryli, że Choroszew stoi na czele LockBit.