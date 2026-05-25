Kremlowski ideolog i filozof, jeden z głównych przedstawicieli "ruskiego miru" udzielił wywiadu rosyjskiej telewizji państwowej, w której komentował postawę tamtejszego społeczeństwa.

Zdaniem Dugina korzystanie z internetu powinno być ściśle monitorowane i ograniczane, aby Rosjanie "nie tracili własnej tożsamości" i żyli bardziej realnie.

- Rosjanom należy dawać internet w częściach, za dobre sprawowanie - uznał.

Rosja. Kremlowski ideolog o cenzurze internetu

Według propagandysty najlepszym rozwiązaniem będzie dostosowywanie dostępu do internetu w zależności od pory roku. Ograniczenia powinny być szczególnie dotkliwe wiosną i latem.

Jak przekonuje Aleksandr Dugin wówczas jest to czas, aby rosyjskie społeczeństwo "komunikowało się głównie w realnym życiu".

- Jeśli internet zostanie całkowicie wyłączony, zwłaszcza wiosną, ludzie zaczną spacerować, spotykać się, komunikować, odwiedzać kawiarnie i sklepy, nawiązywać nowe znajomości i żyć prawdziwym, ludzkim życiem - stwierdził.

- Internet może zostać ponownie włączony późną jesienią. Internet w Rosji powinien dostosować się do sezonowych cyklów niedźwiedzi i motyli - podsumował.





