Rosjanin chce "internetu w częściach". Pomysł przedstawił w telewizji
- Rosjanom należy dawać internet w częściach, za dobre sprawowanie - twierdzi Aleksandr Dugin. Czołowy rosyjski propagandysta przekonuje, że należy wprowadzić ścisłą cenzurę na dostęp do sieci, szczególnie w okresie wiosny i lata.
Kremlowski ideolog i filozof, jeden z głównych przedstawicieli "ruskiego miru" udzielił wywiadu rosyjskiej telewizji państwowej, w której komentował postawę tamtejszego społeczeństwa.
Zdaniem Dugina korzystanie z internetu powinno być ściśle monitorowane i ograniczane, aby Rosjanie "nie tracili własnej tożsamości" i żyli bardziej realnie.
- Rosjanom należy dawać internet w częściach, za dobre sprawowanie - uznał.
Rosja. Kremlowski ideolog o cenzurze internetu
Według propagandysty najlepszym rozwiązaniem będzie dostosowywanie dostępu do internetu w zależności od pory roku. Ograniczenia powinny być szczególnie dotkliwe wiosną i latem.
Jak przekonuje Aleksandr Dugin wówczas jest to czas, aby rosyjskie społeczeństwo "komunikowało się głównie w realnym życiu".
- Jeśli internet zostanie całkowicie wyłączony, zwłaszcza wiosną, ludzie zaczną spacerować, spotykać się, komunikować, odwiedzać kawiarnie i sklepy, nawiązywać nowe znajomości i żyć prawdziwym, ludzkim życiem - stwierdził.
- Internet może zostać ponownie włączony późną jesienią. Internet w Rosji powinien dostosować się do sezonowych cyklów niedźwiedzi i motyli - podsumował.