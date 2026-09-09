W skrócie W Jakucku odsłonięto pomnik upamiętniający dwóch uczestników wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Rzeźba przedstawia Dmitrija Jegorowa i Nikołaja Romanowa, którzy zginęli 9 września 2023 roku podczas walk w obwodzie donieckim.

Lokalne władze już w maju ogłosiły plany postawienia nowego pomnika w miejscu zburzonego monumentu zesłanych Polaków i Litwinów.

Pomnik poświęcony polskim i litewskim zesłańcom oraz represjonowanym został wcześniej zdemontowany, tablica z nazwiskami zniknęła w czerwcu 2023 roku.

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Rzeźba przedstawia dwóch żołnierzy, którzy we wrześniu 2023 r. zginęli podczas "operacji specjalnej", czyli wojny, jaką Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie.

Lokalne władze już w maju mówiły o planach postawienia nowego pomnika.

Portal Centrum Europy precyzuje, że nowy pomnik poświęcono Dmitrijowi Jegorowi i Nikołajowi Romanowowi. To dwaj etniczni Jakuci, którzy zaciągnęli się na ochotnika do rosyjskiej armii. Obaj zginęli tego samego dnia: 9 września 2023 roku.

Żona Romanowa, cytowana przez lokalny serwis internetowy Sibir.Realii, twierdziła, że jej mąż i Jegorow zginęli podczas kontrataku ukraińskiej armii na wieś Nowomajorske w obwodzie donieckim.

Obaj stali się reżimowym symbolem w Jakucji. W 2025 roku wydano książkę na temat ich losów. Co więcej, na podstawie ich historii ma być kręcony pełnometrażowy film.

Jakucja. Rosjanie zdemontowali pomnik poświęcony ofiarom carskich represji

Wcześniej w tym miejscu znajdował się pomnik poświęcony zesłanym Polakom i Litwinom. W czerwcu 2023 r. zniknęła z niego tablica z nazwiskami zesłańców, a kilka miesięcy później lokalne władze poinformowały o jego zdemontowaniu.

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Odsłonięty w 2002 r. pomnik poświęcony zesłańcom i represjonowanym składał się z pięciu głazów, na których umieszczono tablice z nazwiskami polskich naukowców. Ci po zesłaniu na Syberię zajmowali się badaniem tamtejszej kultury.

Chodzi o: Wacława Sieroszewskiego, Edwarda Piekarskiego, Jana Czerskiego, Aleksandra Czekanowskiego. Jedna z tablic była poświęcona ofiarom zesłań od XVII do XIX wieku oraz ofiarom represji politycznych XX w.

Źródło: Sibir.Realii



