Wołodymyr Zełenski przekazał, że w poniedziałek Rosjanie przeprowadzili "absolutnie przerażający atak na osadę Komyszuwacha w obwodzie zaporoskim". Miejscowość została "kilkakrotnie zbombardowana z powietrza".

Obrana za cel szkoła służyła do udzielania potrzebującym pomocy humanitarnej. "Po pierwszym nalocie nastąpił podwójny atak z użyciem dziewięciu kolejnych bomb, skierowany konkretnie na schron, w którym ludzie szukali kryjówki - przekazał Zełenski.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że zginęło 18 osób, a pięć zostało rannych. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, prowadzone są również poszukiwania innych poszkodowanych.

W działania zaangażowane są siły zbrojne, służby ratownicze i służby specjalne. "Jest to niezwykle trudne" - napisał Zełenski.

Ukraina. Atak na szkołę w Komyszuwacha. "Rosjanie nie mogli nie wiedzieć"

"Rosjanie nie mogli nie wiedzieć, że co tydzień mieszkańcy, którzy pozostali w Komyszuwacha, otrzymywali pomoc humanitarną właśnie w tym miejscu" - podkreślił prezydent Ukrainy. Odwołał się do ostatnich wydarzeń związanych z miejscowością Ołeszki, której mieszkańców udało się ewakuować w ubiegłym tygodniu.

"Po operacji humanitarnej w Ołeszkach nastąpił moment, w którym kolejne kroki mogłyby pokazać, że postęp w kierunku pokoju jest możliwy" - wskazał Zełenski. Tymczasem atak w Komyszuwacha stanowi dowód na to, że "Rosja nie chce deeskalacji ani prawdziwej sprawiedliwości".

Jak zaakcentował przywódca, "poprzez te zabójstwa Rosja, otwiera się w nowym oknie wysyła zupełnie odwrotny sygnał: liczy na kolejne ofiary śmiertelne". Zełenski po raz kolejny wezwał światowych liderów do "silnej i zdecydowanej" reakcji względem agresora.



