W skrócie Dwoje Rosjan wspięło się na szczyt anteny Empire State Building. Wkrótce później zostali zatrzymani przez nowojorską policję.

Rosyjska para influencerów stoi w obliczu zarzutów o włamanie, wtargnięcie na zastrzeżony teren oraz narażenie innych na niebezpieczeństwo.

Nie jest jasne, jak Rosjanom udało się przejść przez antyterrorystyczne zabezpieczenia budynku, a według ustaleń służb wykorzystali właz przeznaczony dla konserwatorów.

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Kamery najważniejszych amerykańskich mediów skierowane były w środę na iglicę mierzącego 443,2 m wysokości wieżowca Empire State Building, jednego z najsłynniejszych budynków na świecie.

Wszystko za sprawą dwojga Rosjan: 32-letniego Ivana Kuznetsova i 33-letniej Angeliny Nikolau. Ubrana w czarne stroje para postanowiła nielegalnie i bez żadnych zabezpieczeń wspiąć się na sam szczyt znajdującej się na dachu anteny.

Romantyczne (i nielegalne) chwile na szczycie Empire State Building

Po tym, jak znaleźli się na czubku anteny, Rosjanie wywiesili czarną flagę z napisem: "Gdy moc miłości pokonuje miłość do władzy, świat poznaje pokój". Spędzili na szczycie ok. 10 minut, po czym zeszli na szerszą część anteny.

W pewnym momencie mężczyzna klęknął przed kobietą, by się jej oświadczyć. 33-letnia Nikolau najwyraźniej się zgodziła, gdyż chwilę później zaczęła fotografować pierścionek, a zdjęcia opublikowała w mediach społecznościowych.

Romantyczne chwile nie potrwały jednak długo i zostały przerwane przez nowojorską policję, która zatrzymała świeżo zaręczonych wielbicieli wysokości. Para nie stawiała oporu.

Para rosyjskich influencerów zatrzymana w Nowym Jorku

W związku z incydentem, służby zostały zmuszone do zamknięcia kilku ruchliwych ulic znajdujących się u stóp ESB. W amerykańskich mediach zobaczyć można było nagranie, na którym Rosjanie wyprowadzani są z budynku w kajdankach.

Para stoi w obliczu zarzutów dotyczących m.in. włamania, narażenia na niebezpieczeństwo, wtargnięcia na zastrzeżony teren i zakłócania porządku.

Jednocześnie rzecznik ESB poinformował, że zdarzenie nie stanowiło zagrożenia dla osób przebywających w budynku, w tym na tarasie widokowym.

Rosjanie ominęli zabezpieczenia antyterrorystyczne. Amerykańskie służby nie wiedzą, jak tego dokonali

Turyści odwiedzający budynek mogą zobaczyć widok na Manhattan maksymalnie ze 102. piętra. Nie wiadomo, w jaki sposób Rosjanom udało się przedostać na wyższą kondygnację.

Po zamachach z 11 września 2001 r. dokonano dodatkowych zabezpieczeń antyterrorystycznych, które nie powstrzymały jednak zakochanych przed realizacją swojego planu.

Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że po dotarciu na 103. piętro para wyszła przez właz przeznaczony dla konserwatorów.

Kuznetsov i pochodząca z rodziny rosyjskich cyrkowców Nikolau to influencerzy znani ze wspinania się na szczyty najwyższych wieżowców na całym świecie. Dwa lata temu nakręcili popularny film dokumentalny opowiadający ich historię.

Źródło: BBC





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