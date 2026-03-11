Rosjanie z nowym pomysłem na "flotę cieni". Werbują z Grupy Wagnera

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

Byli najemnicy z Grupy Wagnera i oficerowie służb bezpieczeństwa są dołączani do załóg statków rosyjskiej "floty cieni" - informuje portal Helsingin Sanomat. Ich zadaniem, jak twierdzą fińskie służby specjalne, ma być m.in. zapobieganie przejęciu okrętów przez kraje Zachodu.

Rosja tworzy "flotę cieni" z byłymi najemnikami z Grupy Wagnera. Chcą zapobiec przejęciu statków przez Zachód
Najemnicy z Grupy Wagnera i oficerowie służb w załogach "floty cieni"X.com/Generalna Dyrekcja Bezpieczeństwa Wybrzeża Turcji / Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiejdomena publiczna

W skrócie

  • Byli najemnicy z Grupy Wagnera i oficerowie służb bezpieczeństwa są werbowani do załóg rosyjskiej "floty cieni" według danych portalu Helsingin Sanomat.
  • W wyniku dziennikarskiego śledztwa ujawniono tożsamość 17 członków załóg statków operujących w Zatoce Fińskiej, z których 12 jest powiązanych z Grupą Wagnera lub rosyjskim wywiadem wojskowym.
  • Część załogantów odpowiada za kontrolę załóg, zapobieganie przejęciu statków przez Zachód oraz utrzymywanie kontaktów między "flotą cieni" a rosyjskimi siłami zbrojnymi.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Informacje o rekrutacji byłych najemników z Grupy Wagnera, a także byłych oficerów służby bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej ujawniono na podstawie wspólnego śledztwa dziennikarzy Delfi i amerykańskiej organizacji OCCRP (Projekt dochodzeniowy w sprawie korupcji i przestępczości zorganizowanej).

Zobacz również:

Akcja belgijskich sił. Przejęli rosyjski tankowiec floty cieni
Świat

Belgijskie siły specjalne w akcji na morzu. Tankowiec Rosji przejęty

Karolina Głodowska
Karolina Głodowska

    Jak poinformowano, w wyniku śledztwa udało się ujawnić tożsamość 17 osób, które są członkami załóg na statkach rosyjskiej "floty cieni", które operują w Zatoce Fińskiej.

    Rosyjska "flota cieni". Najemnicy i oficerowie służb wśród załóg

    12 z 17 osób uważa się za bezpośrednio powiązane z Grupą Wagnera lub rosyjskim wywiadem wojskowym. Jak podkreślono w artykule, osoby te mają zajmować się kontrolą załóg, a także zapobieganiu potencjalnemu przecięciu statków przez służby krajów Zachodu.

    Ustalenia dziennikarskiego śledztwa potwierdzają także przedstawiciele fińskiej Służby Wywiadu Bezpieczeństwa. Anonimowe źródła określają wspomniane osoby jako "grupy bezpieczeństwa".

    Służby informują także o innych działaniach wspominanych członków załóg. Mają one odpowiadać za osoby kontaktowe pomiędzy "flotą cieni" a rosyjskimi siłami zbrojnymi, które starają się zwiększać swoją obecność na Morzu Bałtyckim.

    Zobacz również:

    Nikołaj Patruszew o odpowiedzi na blokowanie Morza Bałtyckiego
    Świat

    Człowiek Putina grozi Europie wysłaniem marynarki wojennej. Mówi o "zachodnim piractwie"

    Marcin Jan Orłowski
    Marcin Jan Orłowski
    Po spotkaniu prezydenta i premiera w sprawie SAFE 0 proc. Bogucki: Ustawa prezydencka złożona dziś do SejmuPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze