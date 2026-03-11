W skrócie Byli najemnicy z Grupy Wagnera i oficerowie służb bezpieczeństwa są werbowani do załóg rosyjskiej "floty cieni" według danych portalu Helsingin Sanomat.

W wyniku dziennikarskiego śledztwa ujawniono tożsamość 17 członków załóg statków operujących w Zatoce Fińskiej, z których 12 jest powiązanych z Grupą Wagnera lub rosyjskim wywiadem wojskowym.

Część załogantów odpowiada za kontrolę załóg, zapobieganie przejęciu statków przez Zachód oraz utrzymywanie kontaktów między "flotą cieni" a rosyjskimi siłami zbrojnymi.

Informacje o rekrutacji byłych najemników z Grupy Wagnera, a także byłych oficerów służby bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej ujawniono na podstawie wspólnego śledztwa dziennikarzy Delfi i amerykańskiej organizacji OCCRP (Projekt dochodzeniowy w sprawie korupcji i przestępczości zorganizowanej).

Jak poinformowano, w wyniku śledztwa udało się ujawnić tożsamość 17 osób, które są członkami załóg na statkach rosyjskiej "floty cieni", które operują w Zatoce Fińskiej.

Rosyjska "flota cieni". Najemnicy i oficerowie służb wśród załóg

12 z 17 osób uważa się za bezpośrednio powiązane z Grupą Wagnera lub rosyjskim wywiadem wojskowym. Jak podkreślono w artykule, osoby te mają zajmować się kontrolą załóg, a także zapobieganiu potencjalnemu przecięciu statków przez służby krajów Zachodu.

Ustalenia dziennikarskiego śledztwa potwierdzają także przedstawiciele fińskiej Służby Wywiadu Bezpieczeństwa. Anonimowe źródła określają wspomniane osoby jako "grupy bezpieczeństwa".

Służby informują także o innych działaniach wspominanych członków załóg. Mają one odpowiadać za osoby kontaktowe pomiędzy "flotą cieni" a rosyjskimi siłami zbrojnymi, które starają się zwiększać swoją obecność na Morzu Bałtyckim.

