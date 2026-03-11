Rosjanie z nowym pomysłem na "flotę cieni". Werbują z Grupy Wagnera
Byli najemnicy z Grupy Wagnera i oficerowie służb bezpieczeństwa są dołączani do załóg statków rosyjskiej "floty cieni" - informuje portal Helsingin Sanomat. Ich zadaniem, jak twierdzą fińskie służby specjalne, ma być m.in. zapobieganie przejęciu okrętów przez kraje Zachodu.
W skrócie
- Byli najemnicy z Grupy Wagnera i oficerowie służb bezpieczeństwa są werbowani do załóg rosyjskiej "floty cieni" według danych portalu Helsingin Sanomat.
- W wyniku dziennikarskiego śledztwa ujawniono tożsamość 17 członków załóg statków operujących w Zatoce Fińskiej, z których 12 jest powiązanych z Grupą Wagnera lub rosyjskim wywiadem wojskowym.
- Część załogantów odpowiada za kontrolę załóg, zapobieganie przejęciu statków przez Zachód oraz utrzymywanie kontaktów między "flotą cieni" a rosyjskimi siłami zbrojnymi.
Informacje o rekrutacji byłych najemników z Grupy Wagnera, a także byłych oficerów służby bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej ujawniono na podstawie wspólnego śledztwa dziennikarzy Delfi i amerykańskiej organizacji OCCRP (Projekt dochodzeniowy w sprawie korupcji i przestępczości zorganizowanej).
Jak poinformowano, w wyniku śledztwa udało się ujawnić tożsamość 17 osób, które są członkami załóg na statkach rosyjskiej "floty cieni", które operują w Zatoce Fińskiej.
Rosyjska "flota cieni". Najemnicy i oficerowie służb wśród załóg
12 z 17 osób uważa się za bezpośrednio powiązane z Grupą Wagnera lub rosyjskim wywiadem wojskowym. Jak podkreślono w artykule, osoby te mają zajmować się kontrolą załóg, a także zapobieganiu potencjalnemu przecięciu statków przez służby krajów Zachodu.
Ustalenia dziennikarskiego śledztwa potwierdzają także przedstawiciele fińskiej Służby Wywiadu Bezpieczeństwa. Anonimowe źródła określają wspomniane osoby jako "grupy bezpieczeństwa".
Służby informują także o innych działaniach wspominanych członków załóg. Mają one odpowiadać za osoby kontaktowe pomiędzy "flotą cieni" a rosyjskimi siłami zbrojnymi, które starają się zwiększać swoją obecność na Morzu Bałtyckim.