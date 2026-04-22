Rosjanie wracają na słynną wystawę. UE chce wstrzymać dotację

Jakub Pogorzelski

Aktualizacja

Unia Europejska wstrzyma finansowanie słynnej wystawy Biennale w Wenecji, jeśli wezmą w niej udział Rosjanie - przekazała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Rosjanie zostali zaproszeni do udziału w wydarzeniu po raz pierwszy od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Wcześniej protest w tej sprawie podpisali ministrowie 22 państw, w tym Polski.

Z lewej: ilustracyjny widok na Kreml, z prawej zdjęcie z wystawy z ukraińskiego pawilonu podczas Biennale 2024.
Rosjanie zaproszeni na Biennale. UE grozi, Łotwa zapowiada bojkot otwarciaOttavia Da Re/Sintesi/SIPA;Pavel Bednyakov/Associated PressEast News

  Unia Europejska zagroziła wstrzymaniem finansowania Biennale w Wenecji, jeśli w wydarzeniu wezmą udział Rosjanie.
  Protest przeciwko udziałowi Rosji podpisało 22 ministrów państw UE, w tym Polski, a Łotwa zapowiedziała bojkot otwarcia w przypadku obecności rosyjskiej delegacji.
  Włoskie ministerstwo kultury zażądało od organizatorów dokumentacji dotyczącej rosyjskiego pawilonu, aby sprawdzić zgodność z nałożonymi sankcjami.
Kierownictwo weneckiego wydarzenia podjęło decyzję o otwarciu pawilonu Rosji podczas rozpoczynającego się 9 maja festiwalu. Rosyjski pawilon był zamknięty podczas Biennale Sztuki w 2022 roku, a dwa lata później urządzono w nim ekspozycję Boliwii. Włoskie media ujawniły, że organizatorami rosyjskiego pawilonu są osoby powiązane z Kremlem.

UE grozi organizatorom Biennale, Łotwa zapowiada bojkot

"Podczas gdy Rosja bombarduje muzea, niszczy kościoły i dąży do wymazania ukraińskiej kultury, nie powinna mieć prawa do eksponowania własnej. Powrót Rosji na Biennale w Wenecji jest moralnie naganny, a UE zamierza obciąć jego finansowanie" - przekazała w reakcji Kaja Kallas.

Wcześniej Komisja Europejska zagroziła Fundacji Biennale odebraniem dotacji wynoszącej 2 mln euro, o ile ta nie zmieni decyzji o dopuszczeniu Rosji.

Łotwa zapowiedziała, że nie weźmie udziału w otwarciu Biennale, jeśli weźmie w nim udział rosyjska delegacja. Zdaniem łotewskiej minister kultury Agnese Lace, brak reakcji byłby legitymizacją agresji Rosji "za pośrednictwem dużej europejskiej platformy kulturalnej, która otrzymuje europejskie fundusze".

Zobacz również:

Giorgia Meloni
Świat

Włochy reagują na skandaliczne słowa z Rosji. Wezwano ambasadora

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

Sprzeciw wobec zaproszenia Rosjan na Biennale. Kraje UE i Ukraina reagują

Protest przeciwko udziałowi Rosji w Biennale podpisali ministrowie 22 krajów UE, w tym Polski.

"Szczególnie my, Polacy, mamy obowiązek protestować przeciwko jakiejkolwiek obecności przedstawicieli bandyckiego państwa w miejscach, które swoją rangą mogłyby legitymizować ich zbrodniczą działalność. Dlatego bez wahania podpisałam się dziś pod apelem 22 ministrów kultury i spraw zagranicznych o wykluczenie Federacji Rosyjskiej z udziału w 61. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji" - informowała ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.

Zaproszenie Rosjan skrytykował także ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha. Polityk zaznaczył w rozmowie z dziennikarzami, że kwestia udziału Rosji w Biennale była omawiana podczas wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego we Włoszech.

- Nałożyliśmy sankcje na osoby, które są rosyjskimi uczestnikami. Teraz podnosimy kwestię niewydawania im wiz. Krajem przyjmującym są Włochy. Mamy wielką nadzieję, że nasz głos zostanie wysłuchany. Wprowadziliśmy sankcje i spodziewamy się, że wizy nie zostaną wydane - mówił Sybiha, cytowany przez portal European Pravda.

Zobacz również:

Wojna w Ukrainie. Ukraińcy zaatakowali punkt kontroli okrętów Rosji
Wojna w Ukrainie

Ukraina wzięła na cel Flotę Czarnomorską. Uderzyli na Krymie

Dorota Hilger
Dorota Hilger

Kontrowersyjna decyzja organizatorów. Rosjanie wracają na Biennale

Kierownictwo weneckiego wydarzenia podkreślało wcześniej, że działało zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową zawartą z zarządzającą funduszami Europejską Agencją Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

W sprawie dopuszczenia Rosjan do udziału w wystawie interweniował także włoski minister kultury Alessandro Giuli, który zażądał dostarczenia dokumentacji. Resort kultury zdystansował się od decyzji organizatorów i zapewnił, że był jej przeciwny.

Włoskie ministerstwo wyjaśniło, że chce poznać sposoby przygotowania i zarządzania pawilonem Rosji, aby sprawdzić, czy są one zgodne z obowiązującymi sankcjami, nałożonymi w 2022 roku po agresji Rosji na Ukrainę.

Zobacz również:

Francja i Niemcy z propozycją ws. akcesji Ukrainy do UE (od lewej: Emmanuel Macron, Wołodymyr Zełenski i Friedrich Merz)
Świat

"Status pośredni" Ukrainy w UE. Niemcy i Francja z nowym planem

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj
