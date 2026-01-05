W skrócie W Tatarstanie wdrożono plan "Buran" z powodu intensywnych opadów śniegu i paraliżu transportu.

Ponad 900 pojazdów i setki pracowników usuwają skutki ataku zimy w Kazaniu.

Od początku sezonu zimowego z samego Kazania wywieziono ponad 155 tysięcy ton śniegu.

W niedzielę o godz. 14:00 władze Tatarstanu ogłosiły wejście w życie planu "Buran". Poinformował o tym premier republiki Aleksiej Pesoszyn. Związane z tym specjalne środki pozostaną w mocy "do czasu całkowitego wyeliminowania skutków niekorzystnych warunków pogodowych" - informuje serwis Gismeteo.

Atak zimy w Tatarstanie. Ruch na drogach sparaliżowany

Zgodnie z wytycznymi planu lokalne służby mają dysponować odpowiednimi środkami mającymi udrożnić ruch drogowy i kolejowy. Miejskie władze mają co 6 godzin raportować o postępach prac odśnieżających do regionalnego ministerstwa transportu oraz ministerstwa do spraw sytuacji nadzwyczajnych.

O godz. 8:00 w niedzielę wprowadzono tymczasowe ograniczenia w ruchu autobusów i ciężarówek na autostradach łączących Kazań z Orenburgiem oraz Kazań z Uljanowskiem.

W niedzielne popołudnie wstrzymano przejazd autobusów i ciężarówek na wszystkich drogach federalnych Tatarstanu. Ograniczenia pozostaną w mocy do czasu ustabilizowania sytuacji.

W stolicy Tatarstanu, Kazaniu, w akcji odśnieżania uczestniczyły 902 jednostki specjalnego sprzętu i 517 robotników drogowych. Łącznie z ulic i chodników wywieziono 17,7 tys. ton śniegu.

Do oczyszczenia dróg i chodników zużyto łącznie 1006 ton materiałów odmrażających, w tym ponad 397 tony specjalnego odczynnika i 609 ton mieszanki soli i piasku.

W Kazaniu z powodu złej pogody zamknięto miejscowe lodowisko, przełożono również niektóre wydarzenia kulturalne na świeżym powietrzu. Jeśli warunki na to pozwolą, odbędą się one 6 i 7 stycznia.

Od początku sezonu zimowego w Kazaniu łącznie z ulic wywieziono ponad 155 tys. ton śniegu i zużyto prawie 25 tys. ton materiałów odmrażających.

Groźny karambol na autostradzie. Pogoda się nie poprawi

Na drogach doszło do potężnych utrudnień, a na autostradzie łączącej Kazań z Almietjewskiem miał miejsce groźny karambol, w którym uczestniczyło co najmniej 10 pojazdów, w tym ciężarówki:

W karambolu zginęły cztery osoby, kilka innych zostało rannych. Tamtejsza prokuratura sprawdza, czy do karambolu nie przyczyniło się niedostateczne odśnieżenie trasy.

Rosyjscy synoptycy prognozują, że w poniedziałek nastąpi kolejne pogorszenie pogody. Według meteorologów w samym Kazaniu oraz dużej części Tatarstanu pojawią się kolejne zamiecie śnieżne i widoczność na drogach może spaść poniżej tysiąca metrów.

Oprócz intensywnych opadów śniegu synoptycy spodziewają się również silnego wiatru, który może w porywach osiągać do około 70 km/h.

Mieszkańców Tatarstanu miejscowe władze proszę o ostrożność i w miarę możliwości o unikanie podróży, jeśli nie jest to konieczne.

Źródło: Gismeteo.ru, Tatarstan24.tv

