Rosjanie w szoku po decyzji Niemiec. Piszą o komorach gazowych

W podobnym tonie wypowiedział się także Władimir Sołowjow - główny rosyjski propagandysta, prowadzący programy stacji Rossja 1.

- Pistorius przejdzie do historii jako kretyn, który doprowadził do tego, że Niemcy skończyły jako strefa bezpośredniego rażenia. I Scholz też! I Baerbock! A naród niemiecki dowie się, jakich nowych nazistowskich przywódców wychował i wyniósł do władzy - stwierdził na antenie stacji. Przekonywał również, że to Niemcy są winne rozpoczęcia wojny. Według "dziennikarza" Berlin miał pielęgnować "ukraiński, nazistowski reżim". Swoje telewizyjne przemówienie zakończył nazywając odpowiedzialnych "nazistowskimi szmatami".