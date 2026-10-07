W skrócie Fińska straż graniczna poinformowała, że osoby próbujące nielegalnie przedostać się do Finlandii często mają doświadczenie wojskowe i przemieszczają się nowymi szlakami przez tereny bez ogrodzenia. Niektórzy uciekają przed zwerbowaniem na front ukraiński.

Metalowa bariera na granicy fińsko-rosyjskiej, o długości około 200 km, pokrywa około 15 proc. całej granicy. Finlandia zakończyła jej budowę zgodnie z harmonogramem.

Finlandia rozwija współpracę wojskową z państwami JEF, w tym z Wielką Brytanią, która zaoferowała ochronę nuklearną i udział w nowych siłach bojowych.

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Fińska straż graniczna, na którą powołało się radio Yle, poinformowała, że coraz więcej osób, które próbują nielegalnie przedostać się do Finlandii, ma przeszłość wojskową oraz doświadczenie w przemieszczaniu się w trudnym terenie.

Osoby próbujące przybyć do Finlandii z Rosji zaczęły obecnie szukać nowych szlaków na obszarach, gdzie na wschodniej granicy nie ma zbudowanego ogrodzenia. Niektórzy uciekają przed zwerbowaniem na front ukraiński - podkreślono w wyemitowanym we wtorek programie Yle.

Finlandia zakończyła budowę zapory. Nie chroni ona jednak całej granicy z Rosją

W ubiegłym miesiącu fińskie władze informowały, że budowa metalowej bariery granicznej została zakończona. Ma ona jednak łącznie około 200 km, tj. 15 proc. z całej liczącej 1300 km granicy z Rosją. Zapora ma 3,5 m wysokości a na szczycie zwieńczona jest zwojem z drutu kolczastego.

Według płk. Mattiego Pitkaniitty z komendy głównej straży granicznej płot postawiony w południowo-wschodniej Finlandii w rejonie głównych przejść granicznych, skupiających ruch z Petersburga (Imatra, Laapeenranta) o długości 140 km działa odstraszająco, ale w kolejnym regionie w stronę północy, w Karelii płot jest wzniesiony na odcinku około 30 km.

Finlandia zamknęła całą granicę wschodnią w grudniu 2023 roku po tym, jak jesienią od strony Rosji przybyło około 1000 migrantów z krajów trzecich z zamiarem ubiegania się o azyl. Część z nich, mimo warunków zimowych, początkowo przekraczała granicę na rowerach.

Faktyczna budowa ogrodzenia rozpoczęła się w 2024 roku i została ukończona zgodnie z założonym harmonogramem.

Finlandia zacieśnia współpracę z sojusznikami. W tle utworzenie nowych sił bojowych

Przypomnijmy, że Finlandia - poza budową ogrodzenia na granicy - inwestuje także w zbrojenia i zacieśnia współpracę wojskową z sojusznikami. Pod koniec września informowaliśmy, że Wielka Brytania zaoferowała Helsinkom i innym krajom Grupy Joint Expeditionary Force (JEF) ochronę militarną z wykorzystaniem broni atomowej.

Państwa należące do JEF mają w listopadzie podpisać porozumienie w sprawie utworzenia nowego rodzaju sił bojowych. Informacje o zacieśnieniu współpracy potwierdził szef komisji obrony fińskiego parlamentu Heikki Autto.

- Dowodzi to silnego zaangażowania Wielkiej Brytanii w działanie JEF, dzięki czemu powstały również nowe możliwości - mówił Autto w rozmowie z Fińską Agencją Prasową STT.

Helsinki znajdą się pod parasolem atomowym. Pomoże Wielka Brytania

Szczegóły dotyczące brytyjskiego zaangażowania przedstawił dowódca marynarki wojennej admirał Gwyn Jenkins, który odwiedził Finlandię.

- Finlandia znajdzie się pod parasolem atomowym, otwiera się w nowym oknie, a zagwarantują to okręty podwodne, które patrolują obecnie Atlantyk - powiedział w wywiadzie opublikowanym we wtorkowym wydaniu dziennika "Iltalehti".

Admirał ujawnił również, że nowo tworzona grupa bojowa będzie mieć plany obrony na czas wojny i będzie w stanie natychmiast podjąć walkę, jeśli Rosja zagrozi któremukolwiek z państw JEF.

W skład grupy pod przywództwem Wielkiej Brytanii wchodzą kraje nordyckie: Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia i Szwecja, państwa bałtyckie: Litwa, Łotwa i Estonia, a także Holandia.



