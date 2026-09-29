W skrócie Dziennikarz Evan Gershkovich opowiedział w rozmowie z BBC o zatrzymaniu przez FSB, warunkach w rosyjskim więzieniu oraz doświadczanej traumie po uwolnieniu.

Gerszkowicz został aresztowany w 2023 roku, skazany na 16 lat więzienia pod zarzutem szpiegostwa i wymieniony na Wadima Krasikowa.

Po uwolnieniu dziennikarz zmaga się z objawami zespołu stresu pourazowego, obecnie mieszka w Berlinie.

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Evan Gershkovich to amerykański dziennikarz o rosyjskich korzeniach, korespondent "The Wall Street Journal" w Rosji, który w 2023 r. został aresztowany przez FSB, oskarżony o szpiegostwo i skazany na 16 lat więzienia. W więzieniu spędził 16 miesięcy, bo Amerykanie uzgodnili z Rosją wymianę dziennikarza na więzionego w Niemczech Wadima Krasikowa, płatnego zabójcę na usługach Kremla.

W rozmowie z BBC Gershkovich powiedział, że FSB zatrzymało go w restauracji. Dziennikarz zjawił się na umówionym wcześniej spotkaniu w Jekaterynburgu, jednak oprócz jego rozmówcy zjawili się również funkcjonariusze. Osoba, z którą był umówiony, szybko opuściła lokal. Wówczas dziennikarz zdał sobie sprawę, że wpadł w pułapkę i ma poważne kłopoty.

Amerykański dziennikarz uwięziony w Rosji. Evan Gershkovich opowiedział, czego doświadczył

Korespondent opowiedział o sprytnym zabiegu, który zastosowało FSB, aby zapobiec próbie ucieczki. Zadziałał element zaskoczenia - funkcjonariusz po podejściu do stolika, przy którym siedział Gershkovich, stwierdził, że ma przy nim rezerwację. Zdumienie sparaliżowało dziennikarza i ułatwiło zatrzymanie.

Gershkovich szybko zdał sobie sprawę, że Rosjanie sami nie traktują oskarżeń o szpiegostwo poważnie. Korespondent, który w momencie zatrzymania miał 31 lat, uświadomił sobie, że jest zakładnikiem Kremla, który najpewniej wkrótce zostanie wymieniony na cennego dla Rosji człowieka więzionego na Zachodzie.

- Przeżyłem dziwną chwilę - ogarnęło mnie uczucie ulgi. Zdałem sobie sprawę, że nie traktują mnie jak prawdziwego szpiega. Wrobili mnie i sfabrykowali tę sprawę, abym stał się cennym zakładnikiem, pionkiem w większej grze. To oznacza, że trochę to potrwa, ale nie spędzę tam 12-20 lat - powiedział dziennikarz.

Więźniowie "złamani jako istoty ludzkie" w moskiewskim więzieniu

Sąd skazał Gershkovich na 16 lat więzienia, karę odbywał w moskiewskim więzieniu Lefortowo owianym złą sławą od czasów stalinowskiego wielkiego terroru. Z dzisiejszej perspektywy dziennikarz ocenia warunki, w których był więziony, jako znośne i zaleca więcej uwagi poświęcić faktycznym więźniom politycznym Kremla.

- Niektórzy ludzie byli torturowani. Zostają złamani jako istoty ludzkie, pozbawiani jedzenia i ciepłej wody pod prysznic, a do tego słyszą, że już nigdy nie zobaczą swoich rodzin. Mnie traktowano zupełnie inaczej - powiedział Gershkovich.

Dziennikarz nie wyszedł jednak bez szwanku z pułapki, którą zastawiła na niego Federalna Służba Bezpieczeństwa. Po wypuszczeniu doznawał ataków paniki, wybuchów wściekłości, miał poważne problemy ze snem. Gershkovich żyje obecnie w Berlinie i uczęszcza na terapię zespołu stresu pourazowego.

Źródło: BBC



