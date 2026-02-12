Rosjanie rozwiewają wątpliwości w sprawie udziału w Radzie Pokoju Trumpa

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

Rosja nie będzie reprezentowana na posiedzeniu Rady Pokoju - ogłosiła Marija Zacharowa. Rzecznik rosyjskiego MSZ zapowiedziała, że władze przygotują stanowisko ws. uczestnictwa w inicjatywie zainaugurowanej przez Donalda Trumpa.

Marija Zacharowa krytycznie o działaniach Francji
Marija Zacharowa o uczestnictwie Rosji w Radzie PokojuMinisterstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiejdomena publiczna

Kwestia uczestnictwa przedstawicieli Rosji w pierwszym posiedzeniu Rady Pokoju pojawiła się w trakcie briefingu prasowego Marii Zacharowej.

- Rosja nie będzie reprezentowana na posiedzeniu Rady Pokoju. Trwają prace nad sformułowaniem stanowiska - ogłosiła rzecznik tamtejszego resortu dyplomacji.

Zobacz również:

Minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani
Świat

Nie przystąpią do Rady Pokoju. "Bariera nie do pokonania"

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

    Pierwsze spotkanie członków Rady Pokoju, międzynarodowej organizacji zainaugurowanej przez amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, ma się odbyć 19 lutego.

    Wcześniej na temat uczestnictwa Rosji w tym gremium wypowiadał się rzecznik prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow. Urzędnik stwierdził, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych "pracuje" nad tą kwestią.

    Rada Pokoju. Łukaszenka nie przyjedzie na spotkanie

    Władimir Putin nie będzie jedynym przywódcą, który pomimo zaproszenia, nie pojawi się na pierwszym posiedzeniu Rady Pokoju. W środę biuro prasowe białoruskiego przywódcy Alaksandra Łukaszenki poinformowało, że polityk nie weźmie udziału w tym wydarzeniu.

    - Zaproszenie (…) dotarło. Niestety, otrzymaliśmy je z opóźnieniem. Harmonogram pracy prezydenta na ten okres był już zaplanowany - tłumaczyła rzecznik Natalia Eismont.

    Jednocześnie zapowiedziano, że na miejscu pojawi się minister spraw zagranicznych Białorusi, Maksim Ryżenkow. - Strona amerykańska została już poinformowana - dodała rzecznik prasowa.

    Zobacz również:

    Indonezja rozważa wystąpienie z Rady Pokoju. - Ostatecznie chodzi o niepodległość i suwerenność Palestyny - przekazał szef MSZ Sugiono
    Świat

    Postawili Trumpowi warunek. Pierwszy kraj może wystąpić z Rady Pokoju

    Alicja Krause
    Alicja Krause
    "Wydarzenia": Połamane ręce i nogi. Zimowa rzeczywistość na oddziałach ratunkowychPolsat News

    Najnowsze