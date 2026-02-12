Kwestia uczestnictwa przedstawicieli Rosji w pierwszym posiedzeniu Rady Pokoju pojawiła się w trakcie briefingu prasowego Marii Zacharowej.

- Rosja nie będzie reprezentowana na posiedzeniu Rady Pokoju. Trwają prace nad sformułowaniem stanowiska - ogłosiła rzecznik tamtejszego resortu dyplomacji.

Pierwsze spotkanie członków Rady Pokoju, międzynarodowej organizacji zainaugurowanej przez amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, ma się odbyć 19 lutego.

Wcześniej na temat uczestnictwa Rosji w tym gremium wypowiadał się rzecznik prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow. Urzędnik stwierdził, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych "pracuje" nad tą kwestią.

Rada Pokoju. Łukaszenka nie przyjedzie na spotkanie

Władimir Putin nie będzie jedynym przywódcą, który pomimo zaproszenia, nie pojawi się na pierwszym posiedzeniu Rady Pokoju. W środę biuro prasowe białoruskiego przywódcy Alaksandra Łukaszenki poinformowało, że polityk nie weźmie udziału w tym wydarzeniu.

- Zaproszenie (…) dotarło. Niestety, otrzymaliśmy je z opóźnieniem. Harmonogram pracy prezydenta na ten okres był już zaplanowany - tłumaczyła rzecznik Natalia Eismont.

Jednocześnie zapowiedziano, że na miejscu pojawi się minister spraw zagranicznych Białorusi, Maksim Ryżenkow. - Strona amerykańska została już poinformowana - dodała rzecznik prasowa.

