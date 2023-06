Rosjanie przywrócili połączenie. "Samoloty latają w połowie puste"

Oprac.: Aneta Wasilewska Świat

Obywatele Rosji zaczęli masowo rezygnować z lotów do Gruzji - informują w środę rosyjskie media. Jak się okazuje, głównym powodem mają być wysokie ceny biletów. - Bilety do Indii są dwa razy tańsze. Oszaleli - ocenił mieszkaniec Petersburga. W połowie maja Kreml powiadomił o zniesieniu wiz i przywróceniu połączeń bezpośrednich do Gruzji. Pierwszy od 2019 lot do Tbilisi wywołał protesty wśród Gruzinów.

Zdjęcie Loty z Rosji do Gruzji. Rosjanie skarżą się na wysokie ceny / VANO SHLAMOV / AFP